Ведьмы отмечают Первомай по-своему Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя

Свежие фильмы подойдут на любой вкус зрителя. В прокате стартует семейная комедия «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй (женщина-кошка из последнего «Бэтмэна») от режиссера Роберта Земекиса (на его счету «Форест Гамп», «Изгой» и трилогия «Назад в будущее»). Следом идут французская комедия «Папина дочка», отечественный ужастик «Вдова», немецкий мультфильм «Повелитель драконов» и еще два «француза» – криминальная комедия «Крестная мама» и драма «Ночной конвой».

«Ведьмы» (12+)

В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке отираются ведьмы, которые не прочь превратить ее внука в какое-нибудь животное, поэтому решает спрятаться в шикарном отеле на побережье, где работает ее кузен. Бабуля думала, что там они встретят только скучающих богатых постояльцев, но именно в этом отеле решает устроить тайный шабаш самая главная ведьма.

«Вдова» (16+)

Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.

Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью. Согласно преданиям здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой несет смерть…

«Повелитель драконов» (6+)

Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Он просит о помощи одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, и юноше придется постараться, ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов!

«Папина дочка» (12+)

Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц – одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.

«Крестная мама» (16+)

Талантливая переводчица работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.

«Ночной конвой» (16+)

Парижские полицейские Виржини, Эрик и Аристид вынуждены выполнить необычное задание — вернуть мигранта на границу. По дороге в аэропорт Виржини понимает, что по возвращении на родину их подопечному грозит смерть. Столкнувшись с этим испытанием совести, она пытается убедить коллег позволить ему сбежать.