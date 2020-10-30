Вещь, вот ваш портрет В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка известного художника, дизайнера Виктора Хмелика. На этот раз вниманию публики автор предлагает серию фотографий, объединенных названием «Портреты вещей 1» (16+).

– Есть ли жизнь на Марсе? Почему-то этот вопрос всегда волновал людей больше, чем куда более очевидное разнообразие земных форм жизни, – отмечает Наталья Баранова, куратор выставки. – А ведь если вглядываться внимательнее, вслушиваться вдумчивее, чувствовать сосредоточеннее, тут-то и откроется такое, что дух захватит. «Портреты вещей» – как раз об этом, с каждой работы звучит своя музыка, слышимая в гудении ветра, шелесте прибоя, шорохе песка…

Щепки, добела иссушенные солнцем, выброшенные штормом ракушки, уставшие от долгой службы ржавые косы и якоря, оброненные птицами перья, дорогие бокалы венецианского стекла, журнальные листы – художнику слышны все звуки, покоряются все материи и стихии. И оказаться во власти этой всепокоряющей силы вдохновения – желанная цель для каждого, кто идет на выставку.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА