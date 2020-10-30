Поколение Z научит бабушек и дедушек сохранять семью Россияне старше 60 лет предпочитают семью. Число людей, состоящих в официальном браке, среди представителей серебряного поколения выше, чем в других возрастных категориях.

Это следует из данных переписей населения, которые проанализировали в Росстате накануне Международного дня бабушек и дедушек, который отмечали 28 октября. Несмотря на кризис семьи, который наблюдается во всех развитых странах мира, российские бабушки и дедушки остаются верны традиционным ценностям, сообщает сайт Всероссийской переписи населения.

«Статистика фиксирует, что в последние несколько десятилетий люди во всем мире стали все позже вступать в брак, чаще разводиться или избегать официальной регистрации отношений. Однако это в меньшей степени касается россиян старшего поколения: наши бабушки и дедушки, остаются патриархально настроенными», – отмечает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«Брачные» цифры на протяжении 120 лет менялись незначительно. Итоги переписи 1897 года показали, что в старшем возрасте в браке состояли 68 % мужчин и 36 % женщин. Такая же картина наблюдается и по итогам переписи 1926 года, несмотря на уже произошедшие перемены в жизни страны. По данным переписей 1959 и 1970 годов, число семейных мужчин росло – 84 % и 87 % соответственно, а доля замужних женщин начала увеличиваться к 1970 году.

По словам Елены Егоровой, в том, что доля мужчин старшего возраста, состоящих в браке, значительно выше доли женщин, нет ничего странного: продолжительность жизни у женщин во всем мире больше, чем у мужчин. Но в России ситуация усугублялась войнами и политическими потрясениями, унесшими множество жизней представителей сильного пола.

К началу 1980-х годов стали проявляться новые демографические тенденции: семьи чаще стали распадаться, что снизило долю состоящих в браке даже в немолодом возрасте. Однако разводятся пожилые люди в разы реже, чем представители других возрастных групп.

С точки зрения теории поколений современные дедушки и бабушки относятся к поколению беби-бумеров, с которого стартовал разводный тренд, а вот для их внуков (представителей поколения Z) семья – главное богатство.

«В последний раз самую высокую ценность семьи мы видели у так называемого молчаливого поколения, представители которого родились в 1924–1943 годах, – подчеркивает основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations – российская школа теории поколений» Евгения Шамис. – Нацеленность на поддержание брака на протяжении всей жизни станет отличительной чертой и поколения Z. Дети и подростки, которые родились с 2003 года (и будут рождаться до 2023 года) ориентируются на модель «Одна семья на всю жизнь». Это уже подтверждается нашими исследованиями. Кроме того, в обществе идет громкая дискуссия, которую слышат и дети, о необходимости сохранения семьи и о том, что заботиться о детях лучше в паре».

Так что можно сказать, что внуки во многом учат бабушек и дедушек сохранять семью.

Оценить, как изменилось брачное состояние наших бабушек и дедушек, а также всего взрослого населения России, мы сможем после подведения итогов предстоящей переписи населения.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.

Отдел новостей «В»