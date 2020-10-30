Чтобы помнили и гордились Мемориальную доску Герою Социалистического Труда почетному гражданину Владивостока Петру Шугурову установили на стене жилого дома на Океанском проспекте, 90.

Петр Шугуров больше 45 лет проработал в тресте «Подземстрой», под его руководством коллектив предприятия стал одним из лучших. При его участии построено множество объектов во Владивостоке, одна из последних больших работ – строительство Некрасовского путепровода. Петр Егорович также награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Ушел он из жизни в 2005 году.

На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали близкие и родные Петра Шугурова, почетные граждане, депутаты, сотрудники управления культуры администрации города. Внучка Петра Егоровича Елена Зленкова поблагодарила администрацию города и Совет почетных граждан за внимание к памяти ее дедушки, сообщили в пресс-службе мэрии.

«У Владивостока богатый экономический и кадровый потенциал. Здесь живут и проходят свой профессиональный путь уникальные люди. Петр Шугуров – яркий тому пример», – говорил на мероприятии заместитель главы администрации города Азат Ислаев. – Петра Егоровича совершенно заслуженно называют строителем от Бога. Надеемся, что его жизненный путь станет примером для подрастающего поколения и предметом гордости для жителей Владивостока».

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru