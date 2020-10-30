Патриотический проект школьницы из Анучино признали лучшим на национальном конкурсе Вероника Мелихова из Анучинского района Приморья – в числе победителей национального конкурса «Моя страна – моя Россия». Она представила на суд жюри патриотический проект «Помним. Гордимся. Храним», посвященный восстановлению истории родного села в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства края.

Идея проекта родилась у ученицы Муравейского филиала средней школы в Анучино, когда она захотела узнать больше о вкладе героев-односельчан в Великую Победу. Искала информацию в местной библиотеке, расспрашивала жителей района. Проект получил поддержку администрации Анучинского муниципального округа, спонсоров и партнеров. Итогом работы школьницы стали создание Книги памяти, рассказывающей о жизни села в военные годы, открытие памятного обелиска и праздничный концерт в здании библиотеки.

«Как писал русский писатель Нагибин: «Любовь к большой Родине начинается с любви к родине малой, своему городу, улице, двору, дому». Но, чтобы любить, надо знать. Я рада, что проект об истории нашего маленького села благодаря конкурсу стал известен на всю нашу большую страну», – говорит Вероника.

Отметим, что конкурс «Моя страна – моя Россия» – один из приоритетных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ежегодно в нем принимают участие тысячи граждан из разных регионов в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят сделать жизнь в своей стране еще комфортнее, интереснее, лучше. Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы на поступление в отечественные вузы, возможность трудоустройства в крупные компании.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru