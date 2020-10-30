Навечно с морской пехотой и Владивостоком В столице Приморья есть улицы, которые носят имена адмиралов и маршалов, генералов и рядовых, летчиков и матросов, разведчиков и партизан. Но многие ли из нас знают их боевой путь? Пресс-служба городской администрации продолжает проект «Улицы Владивостока».

8 мая 1965 года постановлением Владивостокского городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся улица Колесная была переименована в улицу Героя Советского Союза Якова Баляева.

Яков Баляев родился в 1924 году в селе Кажа Красногорского района Алтайского края в крестьянской семье. Детство прошло на прииске Албас. С юных лет он мечтал стать горняком. Окончив неполную среднюю школу, стал работать вместе с отцом забойщиком в шахте. В одну из смен на глубине 32 метра спас товарища, потерявшего сознание от скопившегося газа.

В 1942 году Баляев был призван на Тихоокеанский флот в подразделение морской пехоты. Неоднократно писал рапорты с просьбой отправить на фронт, но каждый раз получал отказ: тихоокеанские рубежи тоже были под прицелом противника.

В августе 1945 года, с началом боевых действий против милитаристской Японии, Якова направили в 355-й отдельный батальон морской пехоты пулеметчиком. Батальон получил приказ: высадиться в тылу врага в районе порта Сейсин (сейчас это Чхонджин, КНДР), провести зачистку местности от противника, сковать его резервы, разрушить коммуникации, пока основные силы Красной армии проводят наступление на Корейском полуострове, согласно стратегическому плану командования.

В ночь на 14 августа 1945 года батальон высадился в порту Сейсин. В ходе боя за безымянную сопку пулеметчику Якову Баляеву приходилось неоднократно менять позицию, уходя от прицельного огня противника. Он уничтожил три вражеских пулеметных расчета и вместе с ротой пехоты устремился на вершину сопки, ведя на ходу непрерывный огонь. Но тут мощный огонь из дзота прижал морских пехотинцев к земле. Нужно было ждать подкрепление. Командир роты приказал одному отделению произвести разведку. Когда разведчики углубились во вражеское расположение, японцы окружили их, а пути отхода преградили огнем. Баляев, не мешкая, бросился на выручку товарищам. Выбирая выгодную позицию, поливая противника огнем, он помог разведчикам выскользнуть из мешка. Сам вышел последним.

Потом рота снова начала штурм сопки. Баляев оказался на ее вершине одним из первых. Был ранен в ногу. Но продолжал вести огонь, отражая все новые попытки противника вернуть позицию. Второе ранение было тяжелым. Окруженный японцами, Яков, собрав последние силы, прикладом пулемета оглушил офицера и двух солдат противника. Но был застрелен. Похоронен на воинском мемориале в городе Чхонджине (ныне административный центр провинции Хамген-Пукто, КНДР).

После войны ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза и приказом министра обороны СССР навсегда зачислили в морскую пехоту как действующего солдата.

При подготовке материала использованы материалы книги О. Б. Стратиевского, Н. Г. Мизь, И. А. Авдуевской «Именные улицы города Владивостока», сайтов mchs.gov.ru, vlad.mk.ru, tvzvezda.ru

Фото Анастасии Котляровой и РИА Новости