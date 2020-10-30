В краевом центре появились пять новых автобусных маршрутов Общественный транспорт Владивостока приступил к работе по новой маршрутной сети. В реестре – 88 автобусных маршрутов вместо 93 прежних, из них пять введены впервые. Это маршруты № 5, 14, 20, 40а и 46а, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении транспорта обращают внимание пассажиров, что в ближайшие дни во Владивостоке вступит в действие осенне-зимнее расписание автобусов. Его можно будет найти на сайте администрации города в разделе «Транспорт».

Посмотреть в реальном времени, где сейчас находится нужный автобус, можно на сайте http://transport.primorsky.ru/.

С вопросами и пожеланиями, касающимися работы автобусов на внутригородских маршрутах, следует обращаться в Автоматизированный диспетчерский центр по тел. 260-52-52 и управление транспорта администрации города по тел. 2614-334.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru