Приморским водителям поставили трояк Автомобильный сайт Дром.Ру попросил оценить адекватность водителей своего города жителей России. В опросе приняло участие более 14 тысяч человек.

По его результатам 42 % участников из Приморья проголосовали за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» – 24 %. Двойку поставили тоже немало – 19 %. Самая низкая оценка – единица – набрала 8,5 % среди приморцев, а пятерку автомобилистам своего города поставили всего 7 % респондентов.

Ответы в среднем по России немного отличаются: пятерка – 5 %, четверка – 26 %, тройка – 44 %, двойка – 18 %, «Ад кромешный» – 7 %. Интересно, что по сравнению с таким же опросом в 2016 году мнение граждан об уровне вождения изменилось в худшую сторону. Тогда положительные отметки четыре и пять суммарно набрали 37 %, а в 2020 году – 31 %.

Больше всего отличников ездит в Тюменской области – 10 %, это в два раза чаще, чем в среднем по стране. В 2016 году этот титул носили водители Ямала и Камчатки (по 13 %). Вариант «Ад кромешный» наиболее популярен в Республике Саха и Воронежской области – по 13 % в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует Республика Бурятия – 12 % и Москва – 10 %.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»