Более 150 управляющих компаний наказаны за плохую санобработку подъездов За неудовлетворительную санитарную обработку мест общего пользования в жилых домах наказано 158 приморских управляек и ТСЖ. Сумма штрафов составила более 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе края.

В Приморье продолжается контроль за санитарным состоянием подъездов жилых домов. С мая этого года проверено 21828 подъездов, уточнила заместитель председателя регионального правительства Елена Пархоменко.

«Сотрудники госжилинспекции проводят рейды по соблюдению обслуживающими организациями правил уборки, содержания и дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. На сегодня выявлено более 3200 нарушений, составлено 504 протокола, из них 431 направлен в суды. 158 управляющих компаний и товариществ собственников жилья наказаны, сумма штрафов превысила 1,3 миллиона рублей», – уточнила зампред.

По ее словам, специалисты смотрят не только на то, как обрабатываются подъезды и лестничные клетки, но и чем – все средства дезинфекции должны соответствовать сантребованиям.

Она подчеркнула, что главная цель жилищных инспекторов – добиться выполнения поручений оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Штрафуются уже злостные нарушители, которые не отреагировали на предупреждения, предписания об устранении замечаний, игнорировали обращения и жалобы жильцов», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru