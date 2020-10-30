Осенние каникулы школьников могут продлить 160 новых случаев коронавируса выявили за сутки во Владивостоке. Об этом сообщили в минувший четверг в ходе заседания городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По данным на утро 29 октября, во Владивостоке переведены на дистанционное обучение 152 класса в 36 школах, закрыто 17 групп в 13 детских садах, отметили в пресс-службе администрации краевого центра.

В тот же день на заседании краевого оперативного штаба было заявлено, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в крупных городах Приморья могут на неделю продлить школьные каникулы, которые начинаются уже со следующей недели.

По данным территориального управления Роспотребнадзора на утро 29 октября, в Приморье зафиксирован очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса.

«Заболели еще 187 человек, в общей сложности – 14980. Два человека не справились с болезнью, таким образом, жертвами коронавирусной инфекции в Приморье стали 149 человек. Выздоровели 12149 пациентов, из них 113 – за последние сутки», – приводит слова руководителя ведомства Татьяны Детковской пресс-служба региона.

Напомним, что из-за опасности распространения коронавируса в крае действует режим повышенной готовности. Каждый обязан в общественных местах носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров. Организации должны вести журналы термометрии работников, проводить дезинфекции, обеспечить необходимый запас масок и антисептиков.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru