95 % очагов чумы свиней ликвидировали в Приморье В крае на сегодня зарегистрированы три очага африканской чумы свиней (АЧС) – в Яковлевском, Михайловском районах и в Анучинском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе края.

На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия.

«Всего с начала июня в Приморье было зафиксировано 50 очагов АЧС. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей – своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке дезбарьеров и дезинфекции частного сектора – 47 из них удалось оздоровить», – отметили в государственной ветеринарной инспекции Приморья.

Напомним, что африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди диких кабанов, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Отдел новостей «В»