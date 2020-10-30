Из-за аварий отсутствует отопление в 22 домах краевого центра Во Владивостоке продолжается подключение к отопительной системе объектов жилого фонда. На сегодняшний день к теплу подключено 98 % многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Детские сады, школы, больницы и поликлиники полностью подключены к отоплению. Отопление отсутствует в 22 домах по причине проведения аварийных работ. По сведениям ресурсоснабжающих организаций, по всем адресам работают ремонтные бригады. Устранить порывы на теплосетях и начать запуск отопления планируется до конца недели. 34 дома – ТСЖ и ЖСК – приняли на общих собраниях решение о включении отопления с 1 ноября.

Специалисты городской администрации обратили внимание на то, что внутридомовые коммуникации находятся в сфере ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно от их работы во многом зависит приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. Также специалисты обслуживающих организаций обязаны оперативно ликвидировать порывы на внутридомовых сетях.

Отдел новостей «В»