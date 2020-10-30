В Приморье появится первый город воинской доблести Дальнереченску присвоят звание «Город воинской доблести». Соответствующий законопроект в среду, 28 октября, сразу в трех чтениях одобрили депутаты краевого парламента, сообщает пресс-служба края.

Как уже писал «В», с инициативой о присвоении приграничному городу почетного звания выступили депутаты местной думы.

Дальнереченск – город замечательной судьбы, имеющий богатое боевое прошлое. По словам главы городского округа Александра Павлова, нынешние жители являются продолжателями исторической миссии казаков-землепроходцев, славных воинов, отважных пограничников и тружеников. Для формирования объективных представлений о героических страницах более чем полуторавековой истории Дальнереченска он должен носить звание «Город воинской доблести».

Как подчеркнули депутаты ЗС ПК, это почетное звание – дань уважения и памяти воинов, погибших в районе города Дальнереченска в годы Первой мировой войны, во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, при штурме Хутоуского узла сопротивления во время войны с Японией в августе – сентябре 1945 года и в боях за остров Даманский в марте 1969 года.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта zspk.gov.ru