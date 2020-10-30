Древнего ящера нашли на Русском На острове Русском обнаружена окаменелость ихтиозавра, который жил на Земле около 250 миллионов лет назад. Возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, найденный на территории России, сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал семилетний Дима Сиренко. Мальчик только пошел в школу, но уже разбирается в древних ящерах. Дима – участник проекта «Наука в путешествии. ПриМорье», который объединяет жителей края и ученых. На протяжении нескольких лет семейный отряд «Сирены» изучал побережье Приморского края в надежде найти скелет доисторического существа.

– Я очень люблю динозавров и всегда мечтал найти кости настоящего динозавра, – рассказывает Дима. – Все время рассматривал камни и спрашивал у мамы: а может быть, это он? Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот необычный камень, на котором были отпечатки ребер и фрагменты костей какого-то древнего животного. Оказалось, ихтиозавра.

Отметим, что останки ихтиозавров на Русском находили и раньше. К примеру, в 2014 году ученым удалось обнаружить фрагмент челюсти доисторического животного. Но такие крупные находки, как в этом году, на территории попались исследователям впервые. Предположительно каменная глыба с ихтиозавром откололась от породы в результате прошедшего недавно тайфуна «Майсак», потому как территория острова хорошо изведана и обследована учеными.

К определению необычной находки привлекли специалистов со всей страны. Одними из первых на место прибыли ученые из Благовещенска – отец и сын Болотские.

Старший Болотский – Юрий Леонидович – легенда не только отечественной, но и мировой палеонтологии. Выдающийся ученый возглавляет лабораторию палеонтологии ИГиП ДВО РАН.

Ученые определили, что ихтиозавр лежал на правом боку, – на камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу, и, похоже, сохранился позвоночный столб доисторического ящера. Палеонтологи надеются, что внутри найденной плиты сохранились другие части окаменевшего животного.

– Интрига до сих пор сохраняется: остались ли там, в породе, фрагменты черепа? Это был бы высший класс! Правда, голову этому ихтиозавру могли оторвать еще тогда, 250 миллионов лет назад, – рассказал Юрий Болотский. – Триасовые морские рептилии на территории России известны плохо. Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятнее всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки благодаря тому, что ребра ящера обложены аммонитами. Юрий Захаров из Дальневосточного геологического института ДВО РАН отнес этих моллюсков к среднему триасу.

В полевых условиях ученые сделали предварительный анализ находки и подготовили плиту с ископаемым для транспортировки. Вес глыбы составляет около 350 килограммов. Окаменелость передана в Приморский океанариум, где будут проводиться дальнейшие исследования. Как сообщили корреспонденту «В», на обозрение посетителей ее выставлять пока не планируют. Впереди ученых ждет большая работа – необходимо слой за слоем «разобрать» плиту, чтобы узнать, есть ли внутри черепная коробка, и определить вид ихтиозавра.

Справка «В»

Ихтиозавр – род вымерших морских рептилий, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов. Триас – первый геологический период мезозойской эры. Следует за пермским периодом и предшествует юрскому. Начался 252 млн лет назад, закончился 201 млн лет назад.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы Приморского океанариума