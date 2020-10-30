Здание театра кукол останется, монорельсовая дорога – пока в перспективе Новый генеральный план приморской столицы проходит процедуру публичных слушаний

Власти вместе с жителями Владивостока выбирают места для новых общественных пространств. Заместитель министра строительства Приморья, главный архитектор края Александр Котляров рассказал пресс-службе региона о новой транспортной схеме и благоустройстве города.

– В связи с чем назрела необходимость корректировать генеральный план Владивостока?

– Генеральный план – это прежде всего документ стратегического развития города. Предыдущему плану два года, он устарел.

– Настолько динамично все меняется?

– Исходя из лучших практик регионов страны генеральный план нужно корректировать раз в год. Владивосток – столица Дальнего Востока, изменения в лучшую сторону неизбежны. Наша задача – их ускорить.

– Генплан, над которыми работали омские специалисты, остается основополагающим?

– Да, мы вносим корректировки в существующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

– Что именно подлежит корректировке?

– Мы корректируем все зоны, которые подлежат изменению в связи с развитием инфраструктуры. Внося корректировки, анализируем баланс территорий между транспортными, жилыми, общественными зонами, баланс социальной инфраструктуры. Это большая работа. Над всеми расчетами работает один из лидирующих институтов территориального планирования страны – омская компания «Град».

– Предусмотрены ли новым генпланом фонтаны, трамваи, монорельсовая дорога?

– Фонтан – элемент благоустройства, он не отражается в генплане. Но это развитие комфортной городской среды. Администрация Владивостока вместе с горожанами выбирает место его расположения – на Спортивной набережной на месте существующего фонтана или на центральной площади Владивостока.

Вопрос монорельсовой дороги, которая соединит Морской вокзал и набережную Цесаревича, пока в перспективе. Новые трамвайные пути в обновляемом генплане не предусмотрены.

– Люди беспокоятся, что общественные пространства будут застроены многоэтажками, снесены исторические здания, например, Приморский краевой театр кукол.

– О сносе здания Приморского краевого театра кукол не может быть и речи. Когда-то были планы строительства нового здания театра с последующим переездом и сохранением старого здания, но о его сносе никогда не говорили. Тем более что это здание является ценнейшим памятником культурного наследия, которое я еще при поступлении в архитектурный институт рисовал на подготовительных курсах. Первое на Дальнем Востоке здание в стиле модерн и первое построенное из монолитного железобетона.

– Могут ли горожане принять участие в корректировке генерального плана?

– Безусловно. Сейчас документ не утвержден и проходит процедуру общественных обсуждений. Этот механизм у нас хорошо отработан, он нужен именно для того, чтобы получить обратную связь от жителей. Без них мы не сделаем ни шага. Подчеркну: абсолютно все мнения будут приняты при окончательной версии генерального плана.

Общественные обсуждения проводятся в онлайн-формате с 14 по 30 октября. Отправить свое предложение или замечание может любой горожанин с пропиской на территории Владивостока любым удобным способом:

– через интернет-приемную на сайте администрации города;

– на электронную почту главному архитектору Приморья: kotlyarov_aa@primorsky.ru;

– письмом в администрацию Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский пр., 20;

– письмом в министерство строительства Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, 22);

– письмом в Центр развития территорий (г. Владивосток, ул. Алеутская, 11).

Отдел новостей «В»

Фото:

из архива «В», Алексея ВОРОНИНА