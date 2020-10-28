Заходите к нам на «Огонек». И «Лемманад» всегда свежий Гости программы на этой неделе – Константин Белецкий и Татьяна Митр, ведущие утреннего шоу «Лемманад» на радио «Лемма». Кулинарный наставник – Владимир Ярмоленко, су-шеф ресторана «Огонек».

Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

– Ребята, насколько я знаю, вы не так давно ведете вместе утреннее шоу «Лемманад» на «Лемме»…

Константин Белецкий: Да мы в принципе недавно на радио. Но опыт так и прилипает к рукам!

– Делитесь впечатлениями: как сработались, были ли уже какие-то интересные случаи?

Татьяна Митр: Костя постоянно орет в микрофон! Мне кажется, он его боится.

Константин Белецкий: А я из-за нее вынужден вставать в шесть утра! Уже месяца три, как мы вместе. Хорошо, что не требуется приводить себя в порядок. В этом огромный плюс радио: ты как встал, так и пришел.

Татьяна Митр: Да, здорово, что нас не видно!

– Расскажите о самом необычном госте.

Константин Белецкий: Это был экстрасенс. Он рассказывал о своих способностях по всем элементам магических школ. Классно! Он был прямо такой торжественный! Посреди эфира к нам в студию пришла любознательная коллега, начала задавать вопросы, а он такой: «Я сейчас в нересурсном состоянии…» И я позаимствовал это словечко в свой лексикон, начал использовать напропалую. Когда ты не в курсе чего-то, просто говоришь: «Сейчас я в нересурсном состоянии, подойдите попозже…»

– Вообще, брать интервью – очень интересное занятие. Это постоянное знакомство с новыми людьми. Таня, а тебе легко дается такое общение?

Татьяна Митр: Мне, как правило, сложно. Фишка в том, что я готовлюсь к эфиру, прописываю вопросы. А потом приходит Костя и импровизирует: «А давайте я вот это и это поспрашиваю!» И мне становится грустно…

Константин Белецкий: Бывает такая ситуация часто на радио, когда ты должен начать говорить. А потом, уже где-то в середине своего разговора, по составу предыдущего предложения решаешь, чем закончить. Без импровизации не выжить!

Жульен из живого гребешка

ИНГРЕДИЕНТЫ (на одну порцию)

Живой гребешок в раковине – 1 шт.

Сладкий перец – 20 г

Цукини – 20 г

Лук – 10 г

Сливки – 70 г

Масло оливковое – 30 г

Сливочное масло – 10 г

Сыр пармезан – 20 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1. Открываем живой гребешок, счищаем с раковины все, кроме пятака.

Шаг 2. Срезаем пятак и протираем или обжигаем раковину.

Шаг 3. Нарезаем мелкими кубиками гребешок, лук, цукини, сладкий перец.

Шаг 4. Все обжариваем на раскаленном масле 2-3 минуты. Затем добавляем сливки и тушим, добавляем сливочное масло, готовим 5 минут.

Шаг 5. Выкладываем жульен в раковину, посыпаем натертым пармезаном и обдаем блюдо пламенем с горелки до появления сырной корочки.

Шаг 6. Подаем горячим и наслаждаемся вкусом.

Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале. Готовьте вместе с программой «8 вкусов» и отмечайте свои блюда хештегом #8вкусов!

«Лемманад» – бурлящий коктейль!

«Лемманад» – это освежающее и позитивное утреннее шоу на радио «Лемма». Самое то, чтобы взбодриться с утра и настроиться на предстоящий день! Мы готовим «Лемманад» с 7.00 до 10.00 каждое рабочее утро для вас и вместе с вами! Участвуйте в конкурсах и обсуждениях, получайте призы и натуральный, свежий, бодрящий позитив!

Ингредиенты (строго по времени):

7.15 Самый сок – взять интересную новость, добавить кислинку в виде комментария и смешать в радиошейкере с подходящей песней по смыслу.

7.25 Цит-рус – классный филолог, старинное русское слово и… неожиданный результат! Познавательная рубрика, которая пополнит словарный запас и запас хорошего настроения.

7.40 Факт-офф – в этом рецепте из четырех фактов-ингредиентов один лишний. Какой именно?

7.50 Лимонад навынос – рецепт прост: позвонить и разбудить! Отправляемся «в гости» к незнакомому человеку, разбудим его, а потом и весь город!

8.10 Лимон и лира – читаем куплет известной песни, а вы угадываете исполнителя и название. Легко? А вы попробуйте!

8.20 Мучают в школе – все ругают ЕГЭ, а мы предлагаем справиться с одним из заданий. Интересный вопрос и крутой приз – наш бодрящий рецепт с утра.

8.45 Выжатый лимон – за 30 секунд ведущие объясняют друг другу 5 слов. Успели – приз остается у «Лемманада», не уложились – его забирает слушатель. А в чем сок? А сок в том, что 5 слов предлагает именно слушатель.

9.10 Кофе с лимонадом – кофе с утра – то, что надо, если его пить в хорошей компании! Эксперты в самых разных областях, умные, увлеченные люди – это «Кофе с лимонадом». Интересно, вкусно и познавательно!

Присоединяйтесь! Замешаем, взболтаем, попробуем! «Лемманад» – каждое рабочее утро с 7.00 до 10.00!

Справка

Константин Белецкий и Татьяна Митр – ведущие шоу «Лемманад» на радио «Лемма».

«Лемманад» – это освежающее и позитивное утреннее шоу популярной приморской радиостанции, придуманное специально для того, чтобы вы могли взбодриться и настроиться на предстоящий день. С 7.00 до 10.00 каждое рабочее утро его слушатели участвуют в конкурсах и обсуждениях, получают призы и натуральный, свежий, бодрящий позитив.

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