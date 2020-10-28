Последняя охота гепарда Она считала его своим другом, почти братом, за что заплатила жизнью

Преступник полагал, что уничтожил все улики, родственники старались изменить ход следствия, про погибшую говорили «сама виновата»… Но если бы его первая жертва не забрала поданное в полицию заявление, возможно, девочка осталась бы жива.

19 октября криминалисты отметили свой профессиональный праздник. Сегодня мы расскажем, как всего за несколько дней было раскрыто убийство несовершеннолетней девушки из приморского поселка, в том числе и с помощью современной криминалистической техники.

Заканчивал расследование этого резонансного преступления следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Приморскому краю старший лейтенант юстиции Эдуард Масютин. В основе публикации – материалы уголовного дела. Имена и фамилии некоторых персонажей изменены по этическим соображениям.

Потасовка не подтвердилась

22 ноября прошлого года не пришла домой 17-летняя учащаяся местного колледжа Диана Крупененко. Утром ее мать подала в полицию заявление о пропаже дочери, указав, что вечером девушка уехала на автомобиле со своим знакомым Антоном Мойгелем в поселковое кафе «Кристина». На телефонные звонки Диана не отвечала.

В этот же день разыскное объявление с кричащей надписью «Пропал ребенок!», с фотографией Дианы, ее приметами и описанием одежды появились в соцсетях. К поискам пропавшей девушки помимо сотрудников полиции подключились жители поселка и близлежащих населенных пунктов.

Первым под подозрение в причастности к исчезновению несовершеннолетней попал 24-летний Антон Мойгель, местный житель и инженер лесозаготовительного предприятия.

На самом первом опросе парень не отрицал, что в ночь с 22 на 23 ноября отдыхал в кафе вместе с Дианой до пяти часов утра. После чего они уехали на его автомобиле «Субару-Легаси Б4». По словам Мойгеля, около шести часов утра он высадил девушку у магазина, от которого до ее дома метров 200. Больше он ее не видел.

– Диана должна была пойти домой, но куда она пошла реально и что потом делала, не знаю. Утром мы не созванивались. И ее местонахождение мне неизвестно, – заявил он оперативному уполномоченному уголовного розыска.

Общаясь с Мойгелем, сотрудник полиции обратил внимание на ссадины на щеках парня и свежую царапину на носу.

– Это мы с приятелем в кафе пошутковали по пьянке. Ничего серьезного. Я его хлопнул по спине, а он меня – ладонью по носу. Видимо, кожу зацепил ногтями, – отшутился парень.

Забегая вперед, скажем, что приятель, на которого ссылался Мойгель, его слова не подтвердит. В кафе тоже никакой потасовки, даже дружеской, не видели.

Когда Антона задержат, он «вспомнит», что царапину получил несколько дней назад во время ремонта глушителя своего авто. Мол, железяка сорвалась с крепления и ударила его по носу. А то, что ссадины никто не заметил, так замазал тональным кремом. Эту же версию будут внушать следствию мать и родственники Мойгеля.

Полиграф заставил признаться

Благодаря записям камер видеонаблюдения, установленным в кафе и на улице, показания Мойгеля отчасти подтвердятся. Действительно, в тот роковой вечер он вместе с Дианой отдыхал в «Кристине». Только ушли они не в пять часов утра, как утверждал парень, а на два часа раньше. Кроме того, видеозапись зафиксировала ссору между ними на автостоянке перед кафе. Об истинной ее причине теперь можно лишь догадываться. Зато отчетливо видно, как Мойгель несколько раз дернул девушку за рукав куртки. Потом они сели в его машину и уехали.

В отделе полиции, куда Мойгеля пригласили в качестве свидетеля для прояснения некоторых моментов его последней встречи с Крупененко, он признался, что ночью 23 ноября не сразу отвез девушку домой.

– Мы остановились недалеко от телевышки (недалеко от кафе. – Прим. авт.), пили пиво. Потом поссорились, уже не помню из-за чего. Диана вышла из машины и ушла. Больше я ее не видел, – заявил парень.

Путаные пояснения Мойгеля, метания от одних показаний к другим вызвали у следствия сомнения в искренности. Молодому человеку предложили пройти психофизиологическое исследование на полиграфе (детекторе лжи) во Владивостоке. Антон не отказывался, подписал соответствующее заявление.

Сотрудники полиции доставили Мойгеля во Владивосток 25 ноября. Проверка на полиграфе показала: подозреваемый лжет. И в этот же день Мойгель признался в изнасиловании и убийстве девушки.

Обещала посадить

Первые показания уже в качестве подозреваемого задержанный Антон Мойгель дал 26 ноября. Он был знаком с Дианой около двух лет, девушка ему нравилась, но их отношения оставались платоническими. Они постоянно созванивались и переписывались по телефону, часто катались на его автомобиле. Встречаться «по-взрослому» девочка отказывалась. Это парня бесило и возбуждало одновременно.

Из показаний Антона Мойгеля от 26 ноября 2019 года:

– В тот вечер мы катались по центру поселка примерно до 23 часов, с нами была подруга Дианы. Затем поехали в кафе, девочки захотели потанцевать. Я остался в машине, пил пиво. В половине первого в кафе пришли мои друзья. Мы пили самогон с колой. Когда подруга Дианы уехала домой на такси, Крупененко была уже сильно выпившая, так как выпила много пива. Она вышла на улицу подышать свежим воздухом, я пошел за ней. Это было около трех часов ночи.

На улице, по словам Мойгеля, девушка заявила, чтобы он не приставал и не обнимал ее при людях. И чтобы не строил насчет нее никаких иллюзий. Диана хотела уйти, но парень попытался удержать ее за рукав куртки. Этот момент хорошо виден на видеозаписи камеры наружного наблюдения. После чего Антон предложил сесть в машину и выяснить отношения в спокойной обстановке.

Подъехали к телевышке на окраине поселка, где продолжили пить пиво. Сначала просто разговаривали, потом Антон обнял девушку, стал целовать. Сначала она не противилась – так ему показалось. А потом вдруг оттолкнула и попросила убрать руки. Но парня уже было не остановить. Он ударил Диану и приказал:

– Заткнись!

Одной рукой схватил девушку за горло, а другой стал ее раздевать. Его не останавливали ни слезы, ни просьбы остановиться… Когда все закончилось, Диана попросила отвезти ее домой.

– Как ты мог? Ты был моим другом. Я считала тебя своим братом. Я все расскажу матери. Я тебя посажу! – сквозь слезы кричала она.

Тело найдут через три дня

Ее последняя фраза испугала насильника. Он вдруг понял, что совершил непоправимое. Его будут судить за изнасилование несовершеннолетней, и он окажется в колонии по «неприличной» статье Уголовного кодекса. Ко всему, он совершил тяжкое преступление в состоянии алкогольного опьянения, а это, как он полагал, отягощает его вину.

Чтобы скрыть следы злодеяния, Мойгель решает убить Диану. Как убить? Задушить! На следствии преступник признается: это было первое, что пришло ему в голову.

Он схватил Диану за шею и вытолкал ее из машины. Девушка сопротивлялась, кусалась, била насильника кулаками по лицу. Но Мойгель был гораздо сильнее. Он повалил свою жертву на землю лицом вниз, сел ей на спину, накинул на шею веревку, которую возил в боковом кармане передней левой двери. Через несколько минут несчастная перестала дышать и шевелиться.

Чтобы избавиться от трупа, он положил его в багажник и отвез на мост через реку, расположенный за поселком. Убедившись, что никто за ним не следит, сбросил тело вниз. Следом полетели сумка, пакет с одеждой несчастной. И хотя в конце ноября река уже была почти подо льдом, на стремнине мороз еще не сковал ее полностью, поэтому труп попал в полынью.

Его найдут через три дня ниже по течению, вмерзшим в лед, примерно в 20 метрах от берега. Если бы не раздувшаяся куртка, тело могло бы затянуть в глубину, и тогда поисковикам ничего бы не оставалось, как ждать весны…

Во всем виновата погибшая?

Через полтора месяца после общения с адвокатом Мойгель изменит свои первоначальные показания. Конечно, он раскаивается, что убил девушку. Но изнасилования Крупененко в машине не было. У него с Дианой уже почти год интимные отношения.

Мать Антона, на тот момент сотрудник местного отдела полиции, и ближайшие родственники придерживались этой версии на следствии. Согласно их показаниям Диана неоднократно оставалась ночевать дома у Антона.

На суде Мойгель продолжал рассказывать о сексуальных отношениях с девушкой, о которых они никому не говорили. Что касается конфликта около кафе, то его инициатором стала сама Диана, приревновав его к другим девушкам. Отсюда и скандал, который продолжился в районе телевышки. Здесь у них действительно был спонтанный незащищенный секс, но по обоюдному согласию. После которого Крупененко стала кричать, что боится залететь и все расскажет матери. И что посадит Антона, если он на ней не женится. Крики девушки, унизительная нецензурная брань оскорбили парня. В порыве гнева он не смог себя контролировать и задушил обидчицу.

– Я не знаю, как это получилось, поскольку помню события фрагментарно. Но у меня не было умысла на убийство, – рассказал Мойгель на судебном заседании. И заявил, что признательные показания в части изнасилования, данные им на начальной стадии следствия, он дал под давлением сотрудников полиции. О чем, по его словам, свидетельствуют телесные повреждения на руках. В то же время исковые требования матери девушки материального и морального характера он признает в полном объеме.

Между тем, как заявили подруги погибшей на следствии, долговязый, неразговорчивый и замкнутый Антон Диане никогда не нравился. Хотя она считала его своим другом и почему-то называла «гепардом». Как показала на следствии родная тетя Дианы, у которой с племянницей были доверительные отношения, у погибшей девушки никогда не было интимной связи с Мойгелем. Если бы это случилось, Диана обязательно бы ей рассказала.

Суд не поверил в тайную любовь Мойгеля и Крупененко и признал подсудимого виновным в изнасиловании несовершеннолетней и ее убийстве. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимому Антону Мойгелю 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере более двух миллионов рублей.

Что касается физического давления на гражданина Мойгеля сотрудниками полиции, то по этому поводу проводилась служебная проверка. Заявление не подтвердилось.

В этой истории можно было бы поставить точку, если бы не один немаловажный нюанс. Как выяснилось во время следствия, Антон Мойгель мог оказаться за решеткой намного раньше, и тогда Диана Крупененко была бы жива. Несколько лет назад на него уже поступало заявление в полицию, и опять-таки за изнасилование. Но тогда этот скандал удалось замять: женщина не захотела огласки и забрала заявление.

«Микс» покажет все следы

Рассказывает Владимир Воткин, майор юстиции, следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Приморскому краю:

– Поскольку следственные действия не требовали отлагательств, работали ночью с помощью «Световой башни». Этот аппарат, похожий на настольную лампу, на базе автономного генератора освещает территорию в радиусе 100 метров – светло как днем.

Следователь-криминалист Сергей Джавадов использовал комплект источников экспертного света «Микс-450», который показывает скрытые для глаз следы биологического происхождения. Изначально по поселку прошла информация, что преступник то ли зарезал девушку, то ли убил ее молотком. Поэтому в ходе исследования автомашины обвиняемого следователь-криминалист искал следы крови. Но не нашел. Зато на переднем сиденье, где находилась девушка, обнаружил женские волосы и следы биологического происхождения. На владельца «Субару-Легаси Б4» это произвело шокирующее впечатление. Позже будет установлено, что волосы, найденные в машине, принадлежали погибшей и биологические следы были ее и подозреваемого.

С помощью обнаружителя скрытых оптических систем «Optic-2» мы нашли скрытую камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала конфликт Крупененко и Мойгеля на автостоянке перед кафе. Что помогло установить точное время совершения преступления. Для изучения переписки в телефонах подозреваемого и потерпевшей применяли аппарат «мобильный криминалист».

Мы предполагали, что на месте некие люди попытаются оказать воздействие на ход расследования. Поэтому руководитель следственного управления Владимир Фомин поручил это дело мне. Подозреваемого Мойгеля выдернули из привычной для него среды, привезли во Владивосток. И здесь у нас с ним состоялся подробный разговор. Мы детально выяснили все обстоятельства совершенного им преступления. Он начал давать признательные показания под запись видеокамерой.

Преступник всегда оставляет следы. Как бы он за собой ни подчищал и ни подтирал. Если есть след, то преступление рано или поздно будет раскрыто. Можно в этом не сомневаться.

Сергей КОЖИН

Фото автора и из уголовного дела