Борьба с черным раком Это опасное заболевание известно также под названием «антонов огонь». При регулярном осмотре сада следует обратить внимание на красновато-бурые пятна на коре дерева. Это и есть первичные признаки рака. Постепенно пораженные зоны расширяются, появляются обугленные трещины.

Споры возбудителя распространяются по саду в течение всего лета, поэтому при обнаружении рака откладывать лечение нельзя. Гриб Sphaeropsis malorum Peck чаще поражает взрослые плодоносящие деревья, а также травмированные или ослабленные. Споры гриба созревают в пикнидах – черных бугорках на коре или кожице плодов. Признаки заболевания можно наблюдать и на листьях в виде красновато-коричневых пятен.

Лечение черного рака проводится вне зависимости от начала сокодвижения, однако оптимальное время - весна и осень, когда дневные температуры не поднимаются выше 15 градусов. В это время распространение спор гриба прекращается.

В качестве профилактики заболевания нужно избегать механических травм штамба и скелетных ветвей, солнечных ожогов и морозобоин. Непременно зачищать их, не пренебрегать побелкой. Калийные и фосфорные удобрения стимулируют развитие корневой системы и вызревание древесины. Замечено, что деревья, которые получают достаточное количество минеральных удобрений, на начальной стадии могут справиться с заболеванием самостоятельно.

Лечение черного рака

Начинают лечение с удаления пораженных заболеванием веток и коры.

Все срезы обрабатывают несколькими слоями масляной краски или олифой, можно использовать аптечную зеленку или садовый вар.

После этого начинается процесс обработки неповрежденной части дерева.

Для дезинфекции может использовать медный купорос или любой другой препарат при условии, что в его составе содержится медь.

Если зачистка не производится, медный купорос можно заменить концентрированным раствором марганцовки. Ствол обмывается, а мелкие ветки тщательно опрыскиваются.

В качестве дезинфицирующего средства может применяться соленый раствор, в который при приготовлении добавляется 3-5 капель йода.

Многие садоводы советуют использовать в качестве дезинфектора замазку, которая готовится из равных частей глины и коровяка. Такую смесь можно положить на зачищенную поверхность ствола или ветки и замотать тканью, чтобы ее не размывало дождем.

Листья, кора и ветки, которые были удалены с больного дерева, собираются и обязательно сжигаются.

Лечение плодовых деревьев от бактериального ожога

1. Ампициллин – 1 ампула на 10 л воды.

2. Фитолавин – 20 мл на 10 л воды.

3. Тетрациклин – 3 таблетки + стрептомицин – 1 ампула на 5 л воды.

Все отплодоносившие деревья можно обрабатывать, чередуя перечисленные препараты. Интервал между обработками 10-14 дней.

Материал предоставлен журналом «Сады и огороды Приморья»

Фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»