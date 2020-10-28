Подкормки плодовых деревьев после плодоношения Урожай собран, и мы, случается, забываем о плодовых деревьях вплоть до побелки и предзимних обработок. Но было бы неплохо, если бы нашлось время их подкормить. Сделать это можно разными способами.

1. По проекции кроны пробить ломом шурфы и засыпать туда комплексное осеннее удобрение. Удобрение можно не только засыпать, но и залить, разведя его водой.

2. Если листва не пожелтела, значит, листовой аппарат еще активно работает и можно провести подкормки по листу одним из следующих составов.

Взять растворимое удобрение и развести:

акварин-13 – 30 г на 10 л воды;

фитоферт комбивит – 10 г на 10 л воды;

манцин – 10 г на 10 л воды;

бор – 10 г на 10 л воды;

аммофос – 20 г + магбор – 10 г на 10 л воды (этот раствор можно давать по листу, а можно лить под корень);

аммофос – 20 г + сульфат магния – 10 г + борная кислота - 10 г (ее нужно предварительно растворить в горячей воде) на 10 л воды (этот баковый раствор работает также и по листу, и как корневая подкормка).

Способ подкормки выбирайте в зависимости от состояния листьев растения. Если они начали желтеть, то проводят не опрыскивание по листу, а полив удобрением под корень.

Материал предоставлен журналом «Сады и огороды Приморья»