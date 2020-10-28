Будь здоров, любимый сад Осень – важное время профилактики болезней, поражающих плодовые деревья и кустарники

Среди множества грибных болезней, которым подвержены плодовые культуры в Приморском крае, наиболее вредоносными являются монилиальный ожог, парша, черный рак, клястероспориоз, кармашки сливы. Кроме того, очень опасны бактериальные болезни, которые практически не поддаются лечению.

Что упало, то во вред

Для того чтобы эффективно бороться с этими болезнями, необходимо проводить не только санитарные обрезки с истреблением больных ветвей, но и профилактические работы в саду. При этом очень важным периодом является осень – время завершения вегетации и подготовки деревьев к зимовке. На штамбе и ветках деревьев, а также на опавшей листве и пораженных мумифицированных плодах остается опасная инфекция, которая на следующий год поражает все части нового прироста плодовых деревьев.

Главный принцип профилактики осенью очень простой: все, что упало с дерева, все растительные остатки нужно собрать и вывезти подальше от участка. Кроме того, нужно не забывать собрать с деревьев засохшие мумифицированные плоды.

После листопада нужно провести обработку деревьев и почвы в приствольных кругах препаратами, содержащими медь, серу, щелочные растворы (известковый раствор, настой древесной золы). Так как перечисленные компоненты являются контактными и не проникают внутрь растений, нужно постараться максимально обработать все ветви деревьев со всех сторон. Необработанные места – это «окошки», через которые болезни поражают плодовые деревья.

Растворы для обработок

Можно взять раствор мочевины (карбамида). Это удобрение мы используем на протяжении всего вегетационного периода в качестве подкормки наших плодовых деревьев и кустарников. Но в концентрации 7-8 % карбамид действует как фунгицид. Он убивает болезнетворную микрофлору, а кроме того, способствует разложению опавшей листвы, если вы не успеете ее собрать и вынести из сада. Для фунгицидного действия берут 700 г карбамида и разводят его в 10 л воды.

Бордоская жидкость – одна из самых эффективных и недорогих для обработки осенью. Концентрация 3 % – 300 г медного купороса + 300 г извести на 10 л воды.

Если упаковка бордоской смеси содержит отдельно медный купорос и известь, то жидкость нужно «варить» самим, соблюдая следующую рецептуру. Для приготовления 10 л препарата (концентрацией 3 %) взять 300 г медного купороса и 300 г извести. Медный купорос растворить в небольшом объеме горячей воды и довести холодной водой до 9 литров. Известь разбавить водой до образования сначала сметанообразной массы (или загасить, если известь негашеная), а в дальнейшем добавить воду до образования известкового молока, объем которого довести водой до 1 литра. Затем осторожно влить медный купорос в известковое молоко (тонкой струйкой с одновременным перемешиванием). Получившуюся смесь хорошо перемешать.

Правильно приготовленный рабочий раствор бордоской жидкости будет иметь темно-синий цвет и напоминать разбавленный кисель. При нарушении процесса приготовления в смеси увеличивается содержание нерастворимых и крупных частиц, что уменьшает стабильность и способность препарата удерживаться на обрабатываемых поверхностях: листьях, ветвях и стволах деревьев.

Медный и железный купорос. Как антигрибковое и антибактериальное средство однокомпонентные медный купорос (3 %) или железный купорос (5 %) также можно применять для осенних обработок сада, но они менее эффективны.

ВАЖНО! С известью можно смешивать только медный купорос. Остальные пестициды смешивать с известью (или настоем древесной золы или пищевой содой) нельзя, так как большинство пестицидов быстро разрушается в щелочной среде этих веществ.

Виктор ЮН, агроном

Фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»