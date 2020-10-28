Дорога к лотосам сквозь колючую проволоку Острова южного Приморья поражают воображение шедеврами природы и рукотворными ранами, оставленными историей

Мы завершаем путешествие к обитаемым и необитаемым островам залива Петра Великого вместе с краеведом, членом Российского Союза писателей Владимиром Мараткановым и его спутниками.

Окончание. Начало в номерах за 14 и 21 октября

Броня крепка так уж крепка

– Для выполнения работ на острове Аскольд было сформировано Управление начальника работ Отдела инженерных войск Тихоокеанского флота под руководством военинженера I ранга Говоркова, – продолжил рассказ Александр.

– Строили заключенные?

– Нет. Военнослужащие 195-го отдельного строительного батальона. Подготовили бетонный завод. Временный городок строителей разместили на склоне, обращенном к морю, неподалеку от батареи. Был разработан план отражения внезапного нападения противника с моря и воздуха. Он был объявлен в приказе по гарнизону острова Аскольд от 25 февраля 1938 года. В приказе все было расписано: кто и где должен находиться в случае военных действий.

Приемка башенных артиллерийских установок прошла 22 октября 1938 года. После проведения испытаний, включая отстрел орудий, 28 октября батарея № 26 официально вступила в состав действующих батарей Шкотовского укрепрайона. Штатная численность личного состава на батарее составляла 260 человек.

В ходе испытаний были выявлены недостатки пневматического досылателя артустановки. Работа по усовершенствованию батареи продолжилась. Официально железобетонные блоки батареи, включая оба башенных блока, были приняты 17 декабря 1940 года. Хотя объект начали эксплуатировать с 1938 года, командный пост батареи начали возводить только в 1937-м и официально завершили строительство 15 ноября 1940 года. А в 1939-м закончили работы по бетонированию дальномерной рубки.

В годы Великой Отечественной войны 26-я отдельная артиллерийская батарея под командованием капитана Галича выполняла важнейшую задачу прикрытия подходов к Владивостоку с юга и востока, а также обеспечения участков минных заграждений, выставленных в 1941-м, от траления неприятелем. Она также выполняла функцию контроля за движением многочисленных коммерческих судов, направлявшихся во Владивосток с военными грузами от союзников…

Вот сколько ты видел объектов на вершине хребта?

– Много. Две пушки, технику разбитую, какие-то полуразрушенные казармы и боксы…

– Ты не увидел и десятой части оборонительных сооружений на этом острове! Все под землей. Там тоннелей нарыто сотни метров, залы, колодцы, технических устройств сотни и много чего еще.

– Вот это да!

– Перечисляю. Батарея состоит из четырех 180-мм орудий. Скорострельность 6 выстрелов в минуту. Вес снаряда – 140 кг. Вес заряда – 22 кг. Длина снаряда – 1 метр. Лицевая броня – 20 см. Боезапас на батарее – 225 выстрелов на орудие. Подача боеприпасов механическая и ручная. Хранение снарядов и зарядов – раздельно. Значит, были глубокие погреба. Устройство погребов обеспечивало доставку боеприпасов к орудию. В состав батареи входили башенные блоки и силовая станция, командные пункты, прожекторные позиции, сооружения сухопутной обороны, казарменный городок, средства маскировки, связь, химзащита, противопожарная защита, связь, медицинское обслуживание, ПВО – защита батареи с воздуха. Видел зенитки?

– Что-то похожее на них. Но не догадался, что это зенитки.

– ДОТов на острове построено десятки! Щитов казематных артиллерийской установки – десятки. Орудийных капониров – десятки…

Тяжел каток репрессий

– Так за что расстреляли командующего ТОФ Викторова?

– Наверное, отомстили ему энкавэдэшники за то, что выдворил заключенных с Аскольда. Его активно поддерживал начальник штаба РККА маршал Советского Союза Егоров. И его расстреляли. Расстреляли заместителя начальника Отдела инженерных войск ТОФ военинженера Карла Розе. Он погиб геройски. Никого из сослуживцев не оклеветал под пытками…

Арестовали председателя приемной комиссии коменданта Владивостокского укрепрайона ТОФ комдива Елисеева. Затем выпустили. Но он застрелился в блокадном Ленинграде в декабре 1942-го из-за угрозы повторного ареста… Расстреляли другого заместителя начальника Отдела инженерных войск ТОФ военинженера I ранга Василькова. Был расстрелян и комендант Шкотовского укрепрайона комбриг Ездаков. Такая же участь ждала и первого строителя батареи начальника УНР-113 Отдела инженерных войск Говоркова…

Отсидел 10 лет уполномоченный партийного контроля по Приморскому краю Жигалов. Именно он дал ход докладной записке о строительстве ДОТов на Аскольде. Был расстрелян разработчик типового проекта башенного блока для 180-мм артиллерийских установок военинженер Яков Розенталь. Расстреляли двух братьев конструктора башенной артиллерийской установки инженера-конструктора Ленинградского металлического завода Андрея Флоренского, в том числе выдающегося ученого и богослова Павла Флоренского…

– Откуда вы почерпнули столь подробную информацию?

– Лет 10 назад купил во Владике редкую интересную книгу – «Маяки Приморского края» Николая Литковца. Позже приобрел книгу «Остров Аскольд и его оборонительные сооружения», написанную пятью авторами: Калининым, Ивановым, Щербаковым, Гаврилкиным и Панасенко. Просматриваю эти книги каждый вечер. А когда встречаю туристов, рассказываю им об Аскольде. Большинство слушают охотно и с большим интересом осматривают береговые укрепления…

Рыбацкий погост

– Жаль, не получилось отснять мыс Пальчатый и маяки в солнечном освещении, – вздохнул я. – Завтра приду пораньше. Сегодня вышла лишь разведка.

– Здесь погода меняется десять раз на дню. Через час может навалиться туман. Еще через час появится солнце. А зимой здесь тоскливо. Почти никто не приезжает. Читаю книги, газеты, их часто привозят туристы… Кажется, катер моего начальника вошел в бухту. Надо встретить его. Всего хорошего!

Только ушел Александр – на площадку спустилась группа молодежи. Приехали катером из Владивостока. Некоторые сразу полезли в провал, чтобы подняться к старому маяку. Я решил сфотографировать оба маяка и их гостей. Поднялся по склону на видовую площадку и успел сделать лишь два снимка, как вдруг, словно по волшебству, из ниоткуда возник густой туман. Ни маяков, ни людей видно не стало.

Решил возвращаться в лагерь. На полпути, где-то в часе ходьбы от маяка, встретил свою группу. Рассказал им, каким образом найти мыс Ступенчатый и маяки. Памятуя слова Александра о погоде на острове, заверил их, что, коль туман приходит и уходит, маяки им наверняка откроются.

Через полчаса, когда шел по дороге через лес, вдруг увидел, что исчезли и туман, и тучи. По голубому небу поплыли белые облака. Конечно, нужно было вернуться и все переснять при свете солнца, но я уже сильно устал – все-таки почти шесть часов в пути. К тому же утром не поел и не взял с собой ни продуктов, ни воды. Мысль о том, что завтра на рассвете вновь пойду туда, взяла верх, и я уверенно пошел к лагерю.

В течение всего оставшегося дня палило солнце, дул сильный ветер, по небу плыли красивые облака. Но снимать на берегу было нечего. Сходил к мысу Ступенчатому, где стоит Светящийся знак. Башня почти ничем не отличалась от старого маяка на мысе Елагина. Поднялся выше и сделал несколько снимков Камней Унковского на фоне этой башни.

Решил пройти дальше, за мыс. За ним оказалась небольшая бухта. На берегу валялись оранжевые сапоги и много другого мусора. Сапог было более десяти, и, что удивительно, все на левую ногу. Ни одного правого…

Среди кучи мусора обнаружил шест, на котором висели красный флаг и белая капроновая канистра. Да тут же потерпели катастрофу корейские рыбаки! Судно выбросило на Камни Унковского, а их самих – на берег Аскольда. Только теперь я обратил внимание на прямоугольные кучи из гальки, выложенные на берегу. Да это же могилы! Оставшиеся в живых похоронили погибших. Невероятно! Впрочем, куда еще им было девать погибших товарищей? Могил было более десяти. Представил тот ужас, который испытали рыбаки во время этой трагедии…

До новых встреч, Аскольд…

Туристы вернулись к вечеру. Повезло с солнцем – все отсняли. Даже искупались в бухте у мыса Пальчатого.

Перед сном объявил всем, что завтра выхожу к мысу в 4 утра, чтобы встретить рассвет над скалами. Но, когда в 4 часа вылез из палатки, небо было затянуто плотными черными тучами. Даже стало моросить. Все, поход явно провален… Залез в палатку и быстро уснул.

Проснулся в 7 утра. Небо по-прежнему скрывали тучи. Около часа гулял по берегу. Стали просыпаться остальные. Удивлялись, что я не пошел в поход. Теперь уже они стали убеждать меня, что погода на острове переменчива и стоит испытать удачу. И точно, через два часа от туч не осталось и следа. Появилось солнце. По небу снова поплыли красивые перистые облака. Идеальная погода для фотографирования. Но идти было уже поздно: в три часа за нами возвращался катер.

На море с каждым часом нарастала волна. Начинался шторм. Когда прибыл катер, капитан взял только половину группы:

– Двумя рейсами повезу. Опасно. Штормит сильно.

Я попал в первую группу. На этот раз сухими остались только два человека, укрывшиеся за рубкой. Все остальные вымокли до нитки. Катер нырял с волны, проваливаясь в яму, а следующая волна накрывала нас миллионами брызг.

– Шесть баллов, – констатировал капитан.

Вел катер он умело. Но по реакции туристов было видно, что всем страшно. Только на подходе к пирсу выдохнули: обошлось.

Капитан уехал за второй партией туристов. Через час катер вернулся. Все были такие же мокрые, но счастливые, что остались живы. Зато впечатлений на год хватит, до следующих путешествий.

Фото Владимира МАРАТКАНОВА