В ногу со временем Газификация «Спасскцемента» открыла новую страницу в истории предприятия и всего Приморья

Торжественная церемония перевода вращающихся печей обжига Новоспасского цементного завода на природный газ состоялась, как уже писал «В», на минувшей неделе в Спасске-Дальнем. Таким образом завершена масштабная работа по газификации предприятия, знаменующая собой переход к новым технологиям и новым свершениям. Этот сложнейший, трудоемкий и весьма дорогостоящий проект осуществлялся в течение трех лет.

Выгодно для всех

Неудивительно, что столь знаменательное событие не оставило без внимания руководство региона. В церемонии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Торжество собрало всех: присутствовали генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей Сысоев, управляющий АО «Спасскцемент» Виктор Иванов, начальник эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин, сотрудники завода, представители проектных и подрядных организаций – десятки профессионалов, принимавших участие во всех этапах газификации.

– Это большое и радостное событие не только для завода, но и для всего Приморья, – сказал в своем поздравлении Олег Кожемяко. – «Спасскцемент» – первое крупное производственное предприятие у нас в крае, которое переходит на сложнейшую технологию потребления газа. Его газификация позволит в следующем году подключить к газу и близлежащие села: Славинку, Красный Кут и Летно-Хвалынское. Это настоящая радость для их жителей.

При этом, как рассказал руководитель «Востокцемента» Алексей Сысоев, газификация предприятия не только благоприятно повлияет на производственный процесс, но и позитивно скажется на экологической обстановке, ведь природный газ является самым чистым видом топлива. Этот важный аспект отметил в своей речи и губернатор, подчеркнувший, что использование в производстве газа вместо угля позволит значительно улучшить экологию в Спасске и Спасском районе.

Грандиозный проект

О значимости этого события для заводчан и всего Приморского края говорил и генеральный директор «Востокцемента» Алексей Сысоев.

– Церемония перевода вращающихся печей на природный газ – большой праздник, который объединяет всех, кто работает на заводе и живет в Спасске-Дальнем, кто причастен к газификации «Спасскцемента», – подчеркнул он. – Если обратиться к 113-летней истории завода, с уверенностью можно говорить о высокой эффективности и значимости предприятия для всей строительной индустрии Дальнего Востока, о том, что «Спасскцемент» всегда был и остается в промышленном авангарде. В свое время завод первым во всем Советском Союзе перешел на сухой способ производства цемента, и сегодня мы поддерживаем эту славную традицию.

«Спасскцемент» – крупнейшее промышленное предприятие региона, которое переходит на природный газ. Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию, а это множество людей, компаний и подрядных организаций. Благодаря всемерной поддержке правительства региона, высокому профессионализму специалистов, участвовавших во всех этапах газификации, мы открываем новую страницу в истории «Спасскцемента» и всего Приморья.

И это действительно так. Проект перевода предприятия на газ родился несколько лет назад, когда рядом со Спасском пролегла ветка газопровода. На реализацию этого грандиозного проекта, повторимся, было затрачено 314 млн рублей. Были проведены многочисленные электромонтажные работы, произведена автоматизация газовой системы, проведено обучение персонала, проложено почти полтора километра газопровода.

Также гендиректор холдинга констатировал: угольный цех «Спасскцемента» закрыт. Переход с каменного угля на газ в качестве технологического топлива позволит предприятию существенно оптимизировать процесс производства. Исключаются такие процессы, как приемка, складирование, дробление, сушка, помол и доставка угля, значительно упрощена схема подачи топлива в печи. Важный факт: все рабочие места при этом сохранены. Сотрудники направлены на курсы переквалификации, им предложены новые должности.

Зажечь факел!

Самым ярким моментом церемонии стал розжиг горелки, который и ознаменовал перевод вращающихся печей на газ. К символическому пульту с кнопкой пуска газа были приглашены Олег Кожемяко, Алексей Сысоев, Виктор Иванов и Николай Ловыгин. Состоялось прямое подключение к центральному пульту управления обжиго-сырьевого цеха. Машинист вращающейся печи Евгений Боюн доложил о полной готовности к началу работы на газе. Начался обратный отсчет:

– Три… Две… Одна… Пуск!

Четыре ладони одновременно нажали кнопку. Глаза всех присутствующих были устремлены на экран, где ярко вспыхнула газовая горелка, осветив внутреннее пространство печи. Аплодисменты и крики «ура!» были по-настоящему искренними.

Почетное право произвести пуск печи предоставили ветерану производства, лауреату Государственной премии, почетному строителю России, кавалеру ордена «Знак Почета», ныне пенсионеру Валерию Кузнецову. Его трудовой стаж составляет 55 лет, 44 года из них – на «Спасскцементе». Именно Валерий Анатольевич запускал вращающуюся печь в 1976 году – тогда в качестве топлива применялся мазут, затем он же переводил печи завода на уголь.

– Запустили, отработали какое-то время, потом мазут стал очень дорогим, было принято решение перейти на уголь, обновили оборудование и стали работать на каменном угле, – вспоминает ветеран. – А сегодня само время заставляет идти с ним в ногу. И если есть такая возможность, значит, надо модернизироваться и переходить на газ. И вот сегодня мы зажгли факел.

Впереди большая работа

– Конечно, я не ожидал, что увижу работу печи на природном газе, – признается Валерий Кузнецов. – Переход на газ открывает новые перспективы перед производством. Например, по проекту эта печь даже на мазуте могла вырабатывать 125 тонн в час, но мы добились того, что вырабатывали 140 тонн, а на газе производительность будет только увеличиваться.

После успешного запуска вращающейся печи на газе почетные гости посетили обжиго-сырьевой цех, осмотрели новое оборудование и пообщались с заводчанами. Завершилась торжественная церемония праздничным концертом. На сцену с поздравительными номерами вышли лучшие вокальные и хореографические коллективы Приморья.

К слову, накануне торжества состоялось еще одно необычное мероприятие. Гендиректор «Востокцемента», его заместители и руководители компаний-партнеров совершили восхождение на сопку Лысую в Спасском районе. На вершине была установлена фигура тигра, который является символом холдинга «Востокцемент», с памятной табличкой, объясняющей, что скульптура украсила сопку в честь газификации «Спасскцемента».

Достойны награды

Не обошлось праздничное событие и без заслуженных наград. Почетные грамоты глава Приморья вручил заместителю управляющего АО «Спасскцемент» по производству и модернизации Антону Сысоеву, помощнику управляющего по техническим вопросам Сергею Черномордику. Благодарности губернатора получили слесарь-ремонтник технологического оборудования Леонид Чеботарев, электромонтер по ремонту и обслуживанию технологического электрооборудования Дмитрий Демидов и машинист вращающейся печи Сергей Мазуренко.

За активное участие и личный вклад в реализацию проекта газификации почетными грамотами компании «Востокцемент» награждены главный энергетик Роман Щербин, заместитель главного энергетика по газоснабжению Евгений Трунтаев, заместитель управляющего по работе со сторонними организациями и тарифному регулированию Марина Сингур, начальник отдела капитального строительства Ирина Филоненко, ведущий специалист по надзору за строительством

Ольга Протасевич.

Справка

Длина внешнего газопровода от точки подключения до обжиго-сырьевого цеха составляет 1414 метров. Инвестиции в проект составили более 314 млн рублей. АО «Спасскцемент» получило все необходимые заключения и согласования контрольно-надзорных органов. Газораспределительная система на территории завода полностью готова к работе.

Евгений ЯКИМОВ

Фото:

Ильи АВЕРЬЯНОВА, Евгения ЯКИМОВА