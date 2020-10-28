«Востокцемент» выплатил 1,45 млрд рублей в доход государства Для исполнения исковых требований цементный холдинг взял кредит и свернул все инвестиционные программы, но рабочие места удалось сохранить

Компания «Востокцемент» выплатила 1,45 млрд рублей в доход государства. Для погашения искового требования Генпрокуратуры РФ цементный холдинг взял огромный кредит, продал свободное имущество, отказался от проектов модернизации и масштабных ремонтов.

По словам представителей компании, беспрецедентные меры позволят избежать наихудшего варианта развития событий: остановки производства. А главное, это позволит и дальше выполнять все обязательства по выплате зарплат, налогов и страховых взносов, а также обязательства перед клиентами и контрагентами.

Восемь лет «All inclusive»

Исковые требования Генпрокуратуры РФ были удовлетворены Советским судом Владивостока в марте 2020 года. Приморская фемида признала сумму в 1,45 млрд рублей незаконным доходом. Эти средства были получены компаниями, входящими в цементный холдинг, за исполнение контрактов по поставкам стройматериалов с МУП «Дороги Владивостока». Солидарная ответственность распространилась на девять юридических и физических лиц. Отметим, что изначально надзорное ведомство требовало взыскать с ответчиков 3,2 млрд рублей. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что данная сумма получилась путем сложения всех контрактов, заключенных с МУП «Дороги Владивостока» за восемь лет. Поставки «Востокцемента» муниципальному предприятию составили 2,4 млрд рублей. Из них оплачено было только 1,45 млрд, а оставшийся миллиардный долг был прощен. Таким образом, цементный холдинг поставил городу стройматериалов на 2,4 млрд рублей, за которые ему заплатили 1,45 млрд рублей, а потом еще истребовали эту сумму в качестве незаконного дохода.

Отметим, что гражданский иск вырос из уголовного дела против экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, семье которого принадлежит цементный холдинг. Если в уголовном деле сторона обвинения всячески отрицала то, что, будучи главой города, Игорь Пушкарев одновременно управлял созданным им холдингом, то в гражданском иске он уже стал солидарным ответчиком наравне с компаниями «Востокцемента».

Долгоиграющие последствия

Для любой даже самой крупной компании изъятие из ее финансовых потоков суммы в 1,4 миллиарда рублей является непосильной задачей, граничащей с коллапсом. По словам представителей «Востокцемента», аккумулирование столь значимой суммы в сжатые сроки для ее одномоментной выплаты стало задачей номер один, потребовавшей от холдинга колоссального финансового напряжения в самое турбулентное для российского бизнеса время. Как сообщило ИА Primamedia, в августе 2020 года крупнейшее предприятие холдинга – АО «Спасскцемент» было вынуждено привлечь кредитную линию с лимитом 1,2 млрд рублей в банке «Санкт-Петербург». Средства привлечены сроком на два года.

Все это происходило на фоне сложного во всех отношениях 2019 года. В июне прошлого года предприятия холдинга уже испытали серьезный экономический стресс – по ходатайству Генпрокуратуры Басманный суд Москвы арестовал все их счета, фактически заблокировав любую деятельность. Благодаря напряженным усилиям руководителей трех регионов, профсоюзов и депутатов разных уровней ситуацию удалось переломить. Счета были частично разблокированы, что позволило предприятиям производить все необходимые выплаты. Но по итогам 2019 года «Спасскцемент» получил чистый убыток в размере 388 млн рублей. Ранее компания долгие годы была прибыльной.

Неудивительно, что «Востокцемент» предпринял все необходимые меры, чтобы ситуация с еще более глубокими и разрушительными последствиями не повторилась в 2020 году. Помимо привлечения кредита было продано оборудование, которое не задействовано в технологическом процессе и не находилось под арестом, остановлены все инвестиционные проекты и запланированные масштабные ремонты.

Меры, принятые руководством «Востокцемента», позволят холдингу сохранить рабочие места, стабильно выплачивать зарплаты, налоговые и страховые взносы, а также исполнять все обязательства перед клиентами и контрагентами. В этой ситуации сложно себе представить, что бы стало с дальневосточным флагманом цементного производства, если бы сумма иска осталась на отметке в 3,2 млрд рублей, учитывая, что на предприятиях «Востокцемента» работает более пяти тысяч человек, а три завода холдинга являются градообразующими.

Комментарий генерального директора ООО «Востокцемент» Алексея Сысоева

«Компании «Востокцемент» Генеральной прокуратурой РФ был предъявлен иск в размере более 3 млрд рублей. В суде первой инстанции размер исковых требований был уменьшен до 1,4 млрд. Несмотря на аргументированную позицию защиты о необоснованности претензий к предприятиям, основанную на законе и фактических обстоятельствах, исковые требования были удовлетворены. В начале октября суд апелляционной инстанции оставил решение в силе. В соответствии с законом мы обязаны внести эту сумму в доход Российской Федерации.

Осознавая весь риск и понимая груз ответственности, мы предприняли все необходимые меры для возможной оплаты штрафа по иску и для того, чтобы не остановить работу заводов со всеми вытекающими из этого последствиями – невыплатой заработной платы, неисполнением обязательств перед государством и нашими потребителями.

Чтобы не допустить остановки предприятий и выплатить иск, мы работали в рамках жесточайшей экономии, реализовали имущество, которое ранее не было арестовано в качестве обеспечительной меры по исковому заявлению и не задействовано в производственном процессе. Мы получили кредит в коммерческом банке, для чего потребовалось заложить все свои активы, и в полном объеме перечислили сумму иска в бюджет Российской Федерации.

«Востокцемент» является производственным холдингом. Выплатив иск, мы были вынуждены приостановить все инвестиционные проекты. Это значит, что в течение нескольких лет на заводах не будет производиться должной модернизации, обновления производственно-технологической базы, масштабных ремонтных работ, только необходимые, поддерживающие оборудование в рабочем состоянии.

Сегодня наша основная задача – это сохранение рабочих мест и своевременная выплата заработной платы. Кроме того, вне зависимости от внешних факторов, как и у любого предприятия, у нас существуют обязанности по выплате налоговых платежей и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды, а также по выполнению обязательств перед нашими поставщиками и клиентами.

В условиях работы в период пандемии сложившаяся ситуация такова, что строительным организациям приходится непросто. И в это тяжелое время «Востокцемент» продолжает работать с потребителями честно и открыто. Чтобы выполнять все ранее взятые на себя обязательства перед нашими клиентами, несмотря на необходимость выплаты иска, в 2020 году мы не увеличивали цены на нашу основную продукцию и продолжаем добросовестно и своевременно поставлять строительные материалы на стройки Дальневосточного региона.

Мы готовимся к непростым временам и работе в режиме жесткой экономии, на сегодняшний день все сотрудники сохранили свои рабочие места, заработная плата и налоги выплачиваются вовремя. Все взятые обязательства перед нашими партнерами будут четко выполняться».

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея Воронина