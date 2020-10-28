Что делать? Ежедневно поликлиники крупных городов края принимают до 500 звонков на вызов врача на дом. Краевое министерство здравоохранения дает разъяснения о том, как поступить гражданам, обнаружившим у себя симптомы ОРВИ или COVID-19.

Если у вас появились насморк, признаки ангины, легкий кашель, снизилось обоняние, температура до 38оС:

– оставайтесь дома;

– вызовите на дом врача из поликлиники, к которой приписаны;

– откройте больничный лист;

– строго следуйте назначениям врача.

Если у вас сильный кашель, пропало обоняние, ломота в теле, температура выше 38оС:

– оставайтесь дома;

– сбивайте температуру привычными препаратами + обильное теплое питье и постельный режим;

– вызовите на дом врача из поликлиники, к которой приписаны;

– откройте больничный лист;

– строго следуйте назначениям врача.

Важно!

Стремительное развитие коронавирусной инфекции наблюдается у людей старше 65 лет и у лиц с хроническими заболеваниями. Большинство жителей переносят инфекционные заболевания в легкой или средней форме.

Если вы не находитесь в зоне риска и ваше инфекционное заболевание протекает в легкой или средней форме, звоните в поликлинику, к которой приписаны, а не в скорую помошь. В случае звонка в скорую помощь оператор все равно переадресует ваш звонок в поликлинику, но тем самым вы усложните путь оказания вам помощи.

Основаниями для оказания неотложной медицинской помощи являются серьезные трудности с дыханием, потеря сознания, судороги, несбивающаяся температура 39оС и выше у ребенка.

Ослабленный иммунитет от ОРВИ многократно повышает риск заболеть COVID-19.

В случае заболевания члена семьи все лица, проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для этого нужно вызвать врача на дом. Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Контактным выдается так называемый карантинный больничный.

Если у вашего коллеги на работе подтвержденный положительный тест на COVID-19, значит вы контактный и вам следует остаться дома на 14 дней. Даже если симптомы инфекции у вас отсутствуют, вы можете являться переносчиком инфекции. Вызовите врача на дом, чтобы сдать тест. При необходимости врач откроет вам больничный.

Врач откроет вам больничный (при наличии оснований) с того дня, когда вы позвонили в поликлинику и оставили заявку на вызов.

Не принимайте антибиотики без назначения врача. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты.