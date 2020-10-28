Агрессивный COVID Заболевание за сутки поражает до 80 процентов легких

В последнее время в Приморском крае наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. По словам врачей, минувшая неделя оказалась наиболее тяжелой за прошедшие шесть месяцев.

До сих пор медикам удавалось держать баланс между госпитализированными и выписанными, однако сейчас впервые за полгода число заболевших больше, чем выздоровевших.

– Этот вирус сезонный, и сегодня он более активен, чем летом. Стало больше больных со среднетяжелыми и тяжелыми формами. Соответственно, больше пациентов, нуждающихся в госпитализации, поступающих в сложном клиническом состоянии, и процесс их лечения довольно длительный, – заметила руководитель краевого минздрава Анастасия Худченко на недавней встрече с журналистами.

По словам специалистов, сезон ОРВИ в Приморье длится с октября по март. Пик приходится, как правило, на январь и февраль. Поэтому мы только в начале эпидемического периода. Как этот сезон будет протекать, сказать пока сложно – о вирусе, напомним, стало известно чуть меньше года. И дальнейшая эпидемиологическая обстановка зависит в том числе и от того, будут ли наши граждане носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

На сегодняшний день только в одном из ковидных госпиталей лечение получают более 400 человек. Учреждение заполнено на 100 % пациентами – под палаты отданы буфеты, ординаторские, сестринские. И это пациенты со среднетяжелой и тяжелой формами ковидной пневмонии, из них 75 % получают в разной форме кислородную поддержку – через маски, катетеры, аппараты искусственной вентиляции легких.

Во Владивостокской городской клинической больнице № 4 реорганизована работа приемного отделения.

– Раньше в приемном покое пациенты дожидались оформления документов, госпитализации, – рассказывает главврач ВГКБ № 4 Елена Новицкая. – Сейчас здесь действуют палаты ожидания с койками, где пациенты уже могут не только пройти обследование, но и начать лечение, получать питание.

Как отмечают медики, сейчас в Приморье развернуто почти 1800 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. В соответствии с эпидемиологической обстановкой больницы, которые стоят в плане второй и третьей очереди, могут быть также перепрофилированы. В частности, во Владивостоке ковидный госпиталь открыт на базе краевого кожвендиспансера. Для больных с легким и среднетяжелым течением заболевания организованы койки в Приморском краевом диагностическом центре на Черемуховой, 11.

– Для разворачивания ковидных коек мы ограничиваем деятельность профильных медорганизаций. Стараемся сохранять оказание плановой помощи в условиях дневного стационара, переводим в другие медицинские организации – ведомственные, частные. Но, безусловно, доступность плановой медицинской помощи снижается, – сказала Анастасия Худченко.

Для работы с ковидными пациентами привлекаются не только врачи и медсестры лечебных учреждений края, но и студенты старших курсов Тихоокеанского государственного медуниверситета и медицинских колледжей.

Кому и зачем нужна КТ

Министр разъяснила алгоритм госпитализации. Решение принимает лечащий врач или врач скорой помощи. Чтобы определить необходимость госпитализации, порой достаточно просто осмотра. В направлении в стационар указывается номер пациента, результат исследования на COVID, дата исследования, название лаборатории. Это требуется для того, чтобы не направить пациента с неподтвержденным диагнозом в госпиталь к коронавирусным больным. Помимо этого, медицинские учреждения записывают все данные о заболевших в специальный федеральный регистр.

Худченко пояснила, в каком случае проводится углубленная диагностика на коронавирус. Компьютерную томографию и ПЦР-диагностику (мазок из носоглотки) проходят пациенты, имеющие клиническую симптоматику ОРВИ и пневмонии либо контактировавшие с подтвержденными больными. А также граждане, имеющие хронические заболевания, и медработники с симптомами ОРВИ и пневмонии либо контактировавшие с инфицированными коронавирусом. Все остальные пациенты обследуются на антитела (то есть вместо мазка для ПЦР берется кровь).

Анастасия Худченко заметила, что КТ само по себе не нужно и применяется только для того, чтобы определить дальнейшую тактику ведения пациента. И назначает его врач по клиническим показаниям, в частности, если высокая температура держится более пяти дней. Если человек чувствует себя хорошо или на третий день у него температура падает ниже 38 градусов, это значит, что он стабилен. Министр посоветовала не искать самостоятельно у себя пневмонию, а доверить свое лечение врачу.

– Во Владивостоке развернуты центры КТ, которые с 21 октября работают в круглосуточном режиме. В каждом центре выполняется порядка 50 исследований в сутки. И создавать ажиотаж вокруг КТ не стоит.

О последствиях неверия

Помимо, в общем-то, ожидаемого роста ОРВИ в списке причин увеличения количества заболевших ковидом специалисты отмечают начало учебного года у школьников и студентов, а также окончание дачного сезона и массового возвращения пенсионеров в город. Впрочем, сюда же врачи плюсуют и неверие людей в вирус. Кроме того, граждане, по их собственному признанию, расслабились после наметившегося спада заболевших, перестали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

На вопрос, можно ли рост заболеваемости в последнее время считать второй волной, Елена Новицкая пояснила, что врачи в стационарах никаких делений на волны не отметили – поток пациентов всегда был высоким. Но при этом изменился состав больных: если летом госпитализировались сотрудники предприятий – от руководства до сторожа, то сейчас 90 процентов пациентов – пенсионеры, у которых заболевание протекает наиболее агрессивно, поскольку сказываются пожилой возраст и наличие хронических заболеваний.

– Утром, обследуя пациента, мы видим площадь поражения легких 10 процентов, к вечеру его состояние ухудшается. Переделываем томографию и видим, что поражено уже 80 процентов! – рассказывает главврач четверки.

Врачи еще раз напомнили о целесообразности вакцинации, по крайней мере от гриппа, отметив, что вторая партия вакцины ожидается в начале ноября. Мобильные пункты, конечно, уже работать не будут, но можно привиться (бесплатно) в районных поликлиниках.

Нет проблем и с поставками препаратов от COVID, которыми больные также обеспечиваются бесплатно, вне зависимости от того, где проходит лечение – в стационаре или на дому. Во втором случае лекарство больному выдает лечащий врач.

Можно препараты приобрести и в аптечных сетях (министр осознанно не стала озвучивать наименования, чтобы не провоцировать вокруг них ажиотаж). Но, поскольку лекарства дорогие, аптеки не закупают их впрок большими партиями, хотя могут привезти под заказ.

Стоит отметить, что среди врачей Приморья не зафиксировано массовых очагов заболевания коронавирусной инфекцией. Все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, началась поэтапная вакцинация от коронавируса работающих в красной зоне. В начале октября добровольно были привиты 42 работника, основная поставка вакцины в край ожидается в ноябре.

Медики еще раз напоминают приморцам: в случае обнаружения симптомов вируса следует оставаться дома и вызвать врача из районной поликлиники. На сайте каждой из них указаны актуальные телефоны и адреса.

В министерстве здравоохранения Приморья сообщили телефоны, по которым жителям края следует обращаться при первых признаках инфекционных заболеваний. Владивостокская поликлиника № 1 – 8-924-128-08-87;

Владивостокская поликлиника № 3 – 8-914-793-13-92;

Владивостокская поликлиника № 4 – 8-984-199-52-48;

Владивостокская поликлиника № 6 – 8-902-484-24-87;

Владивостокская поликлиника № 8 – 8 (423) 236-79-20;

Владивостокская поликлиника № 9 – 8 (423) 278-79-12;

поликлиника Госпиталя ветеранов воин – 8-924-000-45-42.

Кроме того, из любого муниципалитета можно позвонить на единую горячую линию министерства здравоохранения Приморского края по тел. 8 (423) 260-50-98.

Анжелина ШИЛАН

Фото Игоря Новикова / правительство Приморского края