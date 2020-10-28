Сообщите мэрии, что еще надо сделать на дорогах, где запланирован ремонт Специалисты администрации Владивостока формируют необходимый перечень работ, которые предстоит выполнить на ряде улиц в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Нацпроект «БКАД» реализуется в нашем городе уже несколько лет, благодаря чему удалось отремонтировать десятки километров дорог, – отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. – На следующий год в программу включаем те объекты, которые нуждаются в комплексном ремонте, и те, что расположены рядом с ранее отремонтированными улицами. Это позволит создать более протяженные участки с качественным покрытием и прилегающей дорожной инфраструктурой».

Сейчас с учетом мнений общественных наблюдателей, которые в постоянном режиме осуществляют контроль за ходом ремонта городских дорог, специалисты мэрии формируют необходимый перечень работ для каждого из объектов – ремонт сетей ливневой канализации, покрытия проезжей части, возведение новых лестниц и подпорных стен, обустройство тротуаров, остановок и т.д.

Работы планируется провести на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца «Терешковой»), Харьковской (от кольца «Терешковой» до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца «Багратиона» до проспекта 100 лет Владивостоку) и на Авроровской (от Лесного переулка до Советской).

Горожан просят высказать свое мнение о необходимых работах на данных улицах. Свои предложения можно направить на электронную почту dorogi@vlc.ru или оставить сообщение под публикациями на официальных страницах администрации города Владивостока в социальных сетях.

Напомним, что в этом году изначально в программу включены были пять улиц – Крыгина (от дома № 12 до № 111), Сабанеева (от пересечения с Луговой до Сабанеева, 22), Каплунова (от пересечения со Спиридонова до Невельского), Монтажная (от Борисенко, 54а до Борисенко, 98) и Успенского (от дома № 77 до № 100). Ремонт здесь уже полностью завершен. Помимо этого, по инициативе главы города в нацпроект были дополнительно включены на текущий год еще две улицы – Казанская (от Казанского моста до Крыгина), где все работы уже также завершены, и улица Успенского (от дома № 77 до пересечения с Маковского), где сегодня полным ходом идет ремонт.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru