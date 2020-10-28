Облик Минного городка будут менять Сейчас в парке продолжается первый этап благоустройства: строятся лестницы, обустраиваются пешеходные зоны, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Две новые большие лестницы заменят разрушенные конструкции, ведущие к остановкам общественного транспорта «Поликлиника» и «Минный городок». Помимо этого, специалисты подрядной организации возводят еще пять небольших железобетонных лестниц на территории парка. Идет и обустройство пешеходных зон. Часть дорожек сделана там, где их никогда не было, но о них просили местные жители. Кроме того, отремонтирована и асфальтирована основная дорога парка.

Ранее, как уже писал «В», в парке восстановили систему ливневой канализации – по заказу городской администрации специалисты подрядной организации отремонтировали 20 смотровых колодцев, смонтировали около 650 метров труб диаметром от 300 до 1000 миллиметров, установили 340 метров лотков закрытого типа и провели ряд других работ. Все эти работы вписаны в единую концепцию реконструкции парка Минного городка, которая сейчас разрабатывается с учетом мнения горожан.

«В следующем году мы должны начать вносить изменения уже в облик самого парка. И то, что люди выберут в качестве благоустройства, должно быть воплощено», – отметил глава города Олег Гуменюк.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой