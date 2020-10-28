Жителям Патрокла обещают к Новому году детсад Строительство детского сада на улице Сочинской – на финишной прямой, сообщает пресс-служба муниципалитета. Ведутся внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.

«Общая готовность объекта приближается к 80 %. Все работы планируем завершить в декабре этого года», – пообещал руководитель подрядной организации.

Новое дошкольное учреждение в микрорайоне Патрокл рассчитано на 240 малышей, и его очень ждут местные жители. Тем более что в детском саду предусмотрены ясельные группы.

Параллельно по национальному проекту «Демография» в этом микрорайоне ведется строительство еще одного детского сада. Дошкольное учреждение возводят в районе улицы Басаргина. Оно также сможет вместить 240 детей, в том числе самых маленьких. Согласно проекту детский сад будет трехэтажным. Сейчас строители возводят первый этаж.

«Для детей и их родителей должны быть созданы максимально комфортные условия. И должны быть благоустроены не только территории детсадов, но и прилегающие территории, подъездные пути», – говорит глава города Олег Гуменюк.

Напомним, что во Владивостоке все дети, достигшие трехлетнего возраста, сегодня обеспечены путевками в детские сады. Так, в прошлом году во Владивостоке свои двери для дошкольников открыли сразу три детских сада – это 400 новых мест, из которых 215 – места для детей в возрасте до 3 лет. Как убеждены специалисты сферы образования, останавливаться на достигнутом нельзя. Сейчас необходимо открывать ясельные группы и обеспечивать путевками детей от двух лет.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой