Переоформить соцвыплаты можно через полгода Все меры социальной поддержки, которые нуждаются в периодическом переоформлении, будут продлены автоматически до 1 марта 2021 года. Такое решение приняло правительство Приморья в связи со сложной эпидобстановкой в регионе.

Подробности разъясняет пресс-служба правительства со ссылкой на министерство труда и социальной политики края.

Переоформляются выплаты, предоставление которых зависит от дохода семьи. В списке – ежемесячные пособия на первенца, краевые ежемесячные пособия на детей до 16 лет, по рождению третьего (последующего) ребенка, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации по закону о многодетных семьях.

Действие жилищно-коммунальных субсидий продлевается до 1 января 2021 года. Кроме того, до 1 января действие субсидий, как и других мер соцподдержки в сфере ЖКХ, не будет приостановлено, если у получателя возникла задолженность по платежам.

– В обычном режиме действие мер соцподдержки в сфере ЖКХ прекращается, если получатель накопил задолженность перед поставщиком услуги. Новым постановлением краевого правительства продлевается период их действий до 1 января. Это время дается для того, чтобы человек рассчитался с долгами, – поясняют специалисты.

Напомним, что беззаявительный порядок продления социальных пособий принят в регионе, как и во всей стране, еще весной в связи с введением режима самоизоляции. Оформить меры социальной поддержки можно, подав заявление в МФЦ. К услугам приморцев – портал Госуслуги, социальный портал Приморского края.

В режиме онлайн удобно оформить пособия, выплата которых зависит от даты обращения. Но назначение некоторых мер социальной поддержки не требует дальнейшего предоставления заявителем документов. К таким относятся, к примеру, единовременные денежные выплаты ветеранам труда, на оплату ЖКУ, выплаты работникам бюджетной сферы, компенсационные выплаты за проезд.

Отдел новостей «В»