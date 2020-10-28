Рыбе не хватило кислорода Гибель рыб в приморских реках Кневичанке и Артемовке произошла в результате асфиксии. Об этом говорят результаты заключения ТИНРО.

Чем был вызван недостаток кислорода, предстоит выяснить специалистам, сообщили в пресс-службе администрации Артема. Возможно, причину прояснят результаты анализов воды, которые еще должны поступить из ПримУГМС.

О фактах мора рыбы в пойме реки Кневичанки в районе золоотвала и реки Артемовки было доложено в Росприроднадзор. В обоих случаях о причинах гибели рыбы можно будет говорить только после проведенных лабораторных исследований – погибшие особи были переданы для экспертизы.

В ходе административного расследования будут установлены и привлечены к ответственности лица, причастные к трагедии.

Напомним, что на вышеперечисленных водных объектах дважды за неделю (19 и 20 октября) были выявлены случаи массового мора рыб. Об этом сначала сообщили очевидцы, позже информация подтвердилась официальными лицами.

Отдел новостей «В»