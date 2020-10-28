В Приморье на месте авиакатастрофы 1945 года нашли останки трех человек

В Черниговском районе Приморья на месте гибели советского транспортного самолета Ли-2, разбившегося в августе 1945 года, бойцы Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» обнаружили останки как минимум трех человек.

28 окт. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4754 (6459) от 28 окт. 2020
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Работать на месте авиакатастрофы, произошедшей на склоне горы Лысой за селом Горный Хутор, они начали в выходные, 17-18 октября.

«Итогом двух дней стало обнаружение более 60 костных фрагментов как минимум трех человек, найдены личные вещи – пуговицы, ременные пряжки, накладка рукоятки пистолета ТТ и шомпол к нему, осколки бутылки от японского пива, фрагменты обуви и большое количество обгоревших частей самолета», – сообщили поисковики на своих страницах в соцсетях.

Активисты «АвиаПоиска» намерены продолжать работы, пока позволяет погода. После расчистки 80 квадратных метров стало ясно, что останки лежат в большем радиусе.

История с погибшим транспортником взволновала всю общественность и администрацию Черниговского района. Ведь никаких четких сведений о катастрофе и погибших авиаторах в доступных документах нет. 

По имеющейся у поисковиков информации, на воздушном судне было девять членов экипажа вместо шести, останки их якобы нашли случайно в 1946 году и захоронили на окраине села. При этом полк не получил информацию о захоронении, и экипаж по официальным документам числится не вернувшимся с боевого задания, а не захороненным.

К уточнению данных подключились и друзья «АвиаПоиска» из Владимирской области «Поисковики Владимирщины», которые сейчас работают в Центральном архиве Минобороны РФ.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vk.com/aviapoisk