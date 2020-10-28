В Приморье на месте авиакатастрофы 1945 года нашли останки трех человек В Черниговском районе Приморья на месте гибели советского транспортного самолета Ли-2, разбившегося в августе 1945 года, бойцы Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» обнаружили останки как минимум трех человек.

Работать на месте авиакатастрофы, произошедшей на склоне горы Лысой за селом Горный Хутор, они начали в выходные, 17-18 октября.

«Итогом двух дней стало обнаружение более 60 костных фрагментов как минимум трех человек, найдены личные вещи – пуговицы, ременные пряжки, накладка рукоятки пистолета ТТ и шомпол к нему, осколки бутылки от японского пива, фрагменты обуви и большое количество обгоревших частей самолета», – сообщили поисковики на своих страницах в соцсетях.

Активисты «АвиаПоиска» намерены продолжать работы, пока позволяет погода. После расчистки 80 квадратных метров стало ясно, что останки лежат в большем радиусе.

История с погибшим транспортником взволновала всю общественность и администрацию Черниговского района. Ведь никаких четких сведений о катастрофе и погибших авиаторах в доступных документах нет.

По имеющейся у поисковиков информации, на воздушном судне было девять членов экипажа вместо шести, останки их якобы нашли случайно в 1946 году и захоронили на окраине села. При этом полк не получил информацию о захоронении, и экипаж по официальным документам числится не вернувшимся с боевого задания, а не захороненным.

К уточнению данных подключились и друзья «АвиаПоиска» из Владимирской области «Поисковики Владимирщины», которые сейчас работают в Центральном архиве Минобороны РФ.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vk.com/aviapoisk