Благообразных нянек отправили в бездну В «Океанской бездне» Приморского океанариума пополнение – сюда из научно-адаптационного корпуса переехали ржавые акулы-няньки Nebrius ferrugineus, сообщает пресс-служба научного учреждения.

Адаптация акул включала в себя раскорм, приручение и обучение. Для них разработали специальный рацион и режим кормления, их приучили брать корм из рук человека и подходить по сигналу.

– Последние три месяца в научно-адаптационном корпусе ржавые акулы-няньки жили вместе со скатами, – пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – В природе акулы нападают на скатов и зачастую съедают их. Нам этого допускать нельзя. Наши няньки ведут себя благовоспитанно, мало того, они знают, что водолаз-биолог сначала кормит обедом скатов. А акулы в это время терпеливо ждут и только после скатов подходят за своей порцией.

Уже в первую ночь после переезда няньки начали исследовать новую для себя территорию. И каждый их «выход в свет» вызывает заметное оживление среди жителей огромного аквариума. Их можно понять: двухметровые акулы с большими приплюснутыми головами выглядят очень серьезно…

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским океанариумом