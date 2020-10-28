Весна не желает ждать своей очереди
Заканчивается октябрь, в дома подали отопление, но так не хочется промозглой владивостокской зимы. Вот даже деревья и кустарники всеми силами сопротивляются наступлению холодов.
Фотокорреспондент «В» Алексей Воронин запечатлел для наших читателей, как в октябре распустились сирень и вишня, как молодые листочки тянутся к уже остывающему солнцу. Может, сама природа нам сигналит: народ, не надо унывать, пройдут холода, закончатся инфекции и вновь все будет хорошо и радостно.
Отдел новостей «В»
Фото Алексея ВОРОНИНА