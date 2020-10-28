Уберечься от COVID Куда бежать при появлении респираторной симптоматики и можно ли сегодня дозвониться врачам

Стремительный рост количества заболевших COVID-19 в Приморье заставил взрослую поликлиническую службу изменить режим работы.

Сейчас поликлиники Владивостока работают в будние дни с 8.00 до 20.00, в выходные – с 8.00 до 18.00. В таком же режиме работают выездные бригады по вызовам пациентов. В день на одну поликлинику приходится до 400 выездов на дом. Бригады, выезжая с утра, получают дополнительные заявки в дороге и возвращаются на базу только вечером, уточняет пресс-служба краевого правительства.

– За последние две недели нагрузка на поликлиники крупных городов Приморья возросла в десятки раз. В крае стремительно растет число заболевших, а значит, и контактных лиц. При этом ресурсы поликлинического звена остались прежними. Мы решаем вопросы доступности оказания помощи, привлекли студентов-медиков (с начала этой недели в медучреждения края на помощь врачам пришли 62 ординатора ТГМУ и 70 учащихся медицинских колледжей), открыли горячие линии в поликлиниках, принимаем звонки на единую горячую линию минздрава, – перечислила принимаемые меры министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Горячие линии поликлиник Владивостока работают по графику учреждений и нацелены на консультирование пациентов, информирование по результатам тестирования. На сайтах поликлиник указаны телефоны для вызова врача.

Единая горячая линия краевого минздрава работает в круглосуточном режиме по номеру 8 (423) 260-50-98.

В ведомстве признают, что из-за перегруженности телефонной связи в поликлиники дозвониться непросто, но рекомендуют проявить терпение и дождаться ответа, чтобы ваша заявка поступила в выездную бригаду. Врачи обращают внимание на то, что пиковая нагрузка на линии – с 8.00 до 12.00, а с 18.00 до 20.00 дозвониться гораздо легче, можно вызвать врача на следующий день. Кроме того, в дистанционном режиме можно получить консультацию, что делать, если анализ оказался положительным или если нет никаких симптомов, но пропало обоняние. Уточняется также, что медики выезжают на дом в первую очередь к пациентам с длительно высокой температурой, острыми симптомами инфекционного заболевания, обострением хронических болезней.

– Поликлинические выездные бригады обязательно отрабатывают каждый вызов. Это фиксируется в едином реестре и находится на контроле министерства, – объясняет министр. – Однако из-за высокой нагрузки приезд медиков не всегда осуществляется оперативно. Сегодня на каждую поликлинику приходится 200-250 амбулаторных больных с COVID-19. Также вызовы поступают на сезонные инфекции и обострения у пациентов с хроническими заболеваниями. Скорая помощь только за последние сутки зафиксировала 817 вызовов.

Тем временем

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в крае обсудили 27 октября на заседании регионального оперштаба во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в регионе выявлен 181 новый случай COVID-19 (всего заразившихся на сегодня – 14613 человек), зафиксирован один летальный исход.

Стабилизировать обстановку, уверены специалисты, поможет ответственное отношение граждан к своему здоровью и самочувствию окружающих, грамотная реакция на первые признаки болезни. Любая респираторная симптоматика – это повод оставаться дома.

Как отметил глава региона, сейчас необходимо не допустить распространения инфекции за пределы уже сформированных очагов.

– Если будем следить за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте, если руководители не будут допускать людей с признаками ОРВИ на рабочие места, тогда ситуация будет управляемой. Это непреложные правила, которые помогут ограничить распространение инфекции. Каждый человек должен понимать, что от него зависит не только его жизнь и здоровье, но и самочувствие близких, коллег и других людей, с которыми он может столкнуться, – подчеркнул губернатор.

Отдел новостей «В»

Фото Александра Сафронова / правительство ПК