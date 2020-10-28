Смелость во имя спасения 37-летний житель Владивостока остался жив благодаря неравнодушию и отваге старшего лейтенанта полиции Александра Руденко

О том, что полицейский из Приморья спас человеку жизнь, возможно, ни его коллеги, ни руководители так никогда бы и не узнали, если бы не обращение жителя Владивостока, пришедшее в полицию.

Эта история произошла во Владивостоке 16 августа. Оперативный дежурный отдела полиции № 2 Первомайского района города Владивостока старший лейтенант полиции Александр Руденко в выходной день, да и к тому же в свой день рождения, вместе с друзьями отдыхал на берегу бухты Тихой.

В какой-то момент молодые люди заметили человека, плавающего на поверхности воды и не подающего признаков жизни. Находящиеся на берегу отдыхающие подумали, как выяснилось позже, что человек уже утонул, поэтому попыток к его спасению предпринимать не стали. Но Александр, не раздумывая, бросился в воду на помощь утопающему, захватив с собой лишь детский надувной круг.

«Когда я доплыл до мужчины, тот уже был без сознания. Я положил его на детский круг, вытащил на берег и, ожидая приезда «скорой помощи», проводил искусственную вентиляцию легких», – говорит старший лейтенант полиции Руденко.

Прибывшие медики продолжили реанимировать спасенного мужчину, после чего госпитализировали его.

Спустя два месяца, потребовавшиеся на выздоровление, 37-летний житель Владивостока Александр Бурдюк направил письмо в управление МВД России по городу Владивостоку. На встрече со своим спасителем он, не скрывая эмоций, рассказал, что обязан жизнью полицейскому: «Хочу выразить бескрайнюю благодарность от меня и всей семьи Александру Руденко за его человечность и решительность. Мне очень повезло, что он вовремя меня увидел и спас. Благодаря ему я сейчас стою перед вами. Для моей дочери этот человек является настоящим героем».

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, за образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей на воде старший лейтенант полиции Александр Руденко представлен к награждению медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой УМВД по приморскому краю