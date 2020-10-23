Доктор, которого так не хватает Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На экраны кинотеатров выходит биографический фильм о настоящем современном российском герое, к сожалению, трагически погибшем в авиакатастрофе, «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях. Также в прокате семейная драма «Черный дрозд», комедия «Король Стейтен-Айленда», ужасы «Шкатулка дьявола» и две отечественные комедии (обе, как по сговору, с пошловатыми сюжетами и названиями): «Глубже!» и «Любовь без размера».

«Доктор Лиза» (16+)

Один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки, создателя благотворительного фонда «Справедливая помощь», врача, правозащитника и филантропа. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело: заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полной неожиданностей.

Трогательный и простой фильм о прекрасном человеке. Отечественный синематограф иногда может сделать что-то светлое и доброе, если приложит немного усилий и вывернет себя наружу.

«Черный дрозд» (18+)

Они решили отметить Рождество… летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.

«Король Стейтен-Айленда» (18+)

24-летний инфантил по имени Скотт живет с мамой и младшей сестрой в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд. С самого детства парень не может смириться со смертью отца-пожарного и теперь все время проводит за курением травки и набиванием друзьям кривых татуировок. Когда сестра уезжает в колледж, а его мама впервые после смерти мужа начинает встречаться с мужчиной, тоже пожарным, Скотт решает, что такие перемены в жизни ему не нужны, и теперь он будет пытаться расстроить мамины отношения.

«Глубже!» (16+)

Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в индустрию фильмов для взрослых и заставляет всех играть по своим правилам.

«Шкатулка дьявола» (18+)

Американский историк приезжает в британскую глубинку, чтобы поработать куратором музея, где случайно находит и открывает древнюю шкатулку.

«Любовь без размера» (16+)

Маша поет и танцует «на бэках» у московской звезды. Однако ей уже за 30, и продюсер намекает, что грудь больше не проходит по «профстандартам». Девушка решает исправить ситуацию, но для этого нужно поехать с бывшим к подножию Эльбруса. На оздоровительном курорте ее ждут неожиданная встреча и совершенно новые жизненные перспективы.

Фото с сайта Kinopoisk.ru