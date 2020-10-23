Выставка смены поколений В седьмой раз – и уже традиционно – в залах Приморского отделения Союза художников России открылась выставка «Художники Приморья» (12+) – своеобразный отчет, рассказ о том, чем жили этот непохожий на другие год художники Владивостока и других городов края.

В экспозиции представлены 84 работы живописцев, графиков столицы ДФО, Артема, Находки, Уссурийска, Кавалерово, Большого Камня, Врангеля. Выбирать же выставочному комитету пришлось более чем из 200 работ.

– И это неудивительно, ведь идея «Художников Приморья» – показать зрителю лучшие произведения, созданные за год, – говорит Ольга Зотова, куратор выставки. – Пейзаж, портрет, сюжетная композиция, иконопись, представленные в залах, говорят о широких возможностях приморских художников.

На выставке можно проследить несколько тенденций, и главная из них – это смена поколений. Посмотрите на подписи к картинам: все больше новых имен, имен молодых художников. Евгения Ефремова, Виктория Косенко, Светлана Фирюлина, Анна Голованова, Настя Медведева – они еще ищут свою стилистику, свои темы для художественных высказываний. Эти художники находятся в том периоде, когда явно встает вопрос: многое уже создано до меня, что же я могу сказать? И в их работах видны размышления по этому поводу, поиск смыслов…

А с другой стороны, те работы, которые представлены художниками уже зрелыми, состоявшимися, мастерами, которые еще несколько лет назад считались молодыми и начинающими, показывают, что они твердо нашли свое творческое лицо, экспериментируют в рамках своего стиля, не боясь, кстати, никаких смелых идей и продолжая развиваться. Александр Арсененко, Ольга и Иван Никитчик, Мария Холмогорова, Марина Пихтовникова, Валерий Шапранов, Александр Шалагин – они вполне естественно, логично переходят в ранг мэтров, и это позволяет говорить о стабильности и преемственности, отраженные на выставке.

Подчеркну еще одну, возможно, не столь явную тенденцию.

На выставке немало пейзажей. Природа остается той питательной, живительной средой, где мы все отдыхаем душой и ищем вдохновение. И когда молодые художники показывают пейзажи из Анисимовки, к примеру, это радует, ведь это говорит о преемственности. И без приморского пейзажа, наверное, нам было бы неуютно на выставке… Был период в 90-х годах, когда пейзаж практически исчез из выставочного пространства, и это было большое огорчение. Но он вернулся! Потому что это вечное…

– Ольга Ивановна, есть на выставке участники, которые только планируют вступить в СХ, – Елена Копылова, Светлана Лапаева. Сегодня много разных творческих сообществ, почему же они продолжают выбирать Союз художников России?

– На мой взгляд, дело в том, что наше отделение живет активной жизнью, здесь многое происходит. У нас постоянные выставки, в том числе мы идем навстречу идеям, высказываемым членами СХ. У нас постоянно проходят творческие встречи. Например, в рамках выставки Натальи Попович «За тридевять земель» (12+) автор едва ли не каждый день общалась в залах Союза художников с посетителями. Мы проводим и мастер-классы. К примеру, недавно в Приморье для участия в проекте под эгидой нацпарка «Земля леопарда» приезжала художник из Москвы, великолепный анималист Светлана Маковеева. И за те дни, что провела во Владивостоке – до отъезда в Барабаш, она успела пообщаться со студентами художественного училища и института искусств, рассказала о своей специализации. И так всем понравилось это общение, что в итоге мы договорились, что она приедет во Владивосток с выставкой и новыми мастер-классами.

Кстати

На открытии выставки был представлен альбом «Художники Приморья» (12+). Несмотря на то что названия альбома и выставки совпадают, на самом деле это две идущие параллельно истории. Выставка «Художники Приморья» является продолжением передвижного проекта, который был начат Приморским отделением Союза художников России в 2014 году. Как рассказал председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов, тогда было принято решение после демонстрации выставки во Владивостоке отправлять ее в города Приморского края. За эти годы произведения приморских художников увидели сотни зрителей в Находке, Артеме, Большом Камне, Уссурийске, Кавалерово. С 2018 года проект дважды получил поддержку правительства Приморского края, и это позволило выпустить альбом-каталог «Художники Приморья», включивший произведения всех членов творческих организаций Приморья (их в крае три) и художников – участников проекта, не являющихся членами Союз художников России.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА