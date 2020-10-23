«До зарплаты» стали одалживаться меньше Объем выдачи займов в микрофинансовых организациях (МФО), зарегистрированных на территории Приморья, по итогам первой половины 2020 года составил 701,6 млн рублей, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 3 %. Динамика обусловлена как разовыми факторами на фоне пандемии, так и введенными ранее регуляторными ограничениями, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Основной объем выдач в МФО по-прежнему приходится на потребительское кредитование, однако по сравнению с прошлым годом данный сегмент сократился на 9 % и составил менее 615,7 млн рублей. В том числе на 31 % снизился объем предоставления так называемых займов до зарплаты.

Вместе с тем по мере введения ограничительных мер наблюдался значительный рост спроса на заемные средства со стороны малого и среднего бизнеса: почти в три раза вырос объем выдачи займов юридическим лицам, на четверть — индивидуальным предпринимателям. В общей сложности объем финансирования увеличился до 86 млн рублей.

Несмотря на экономические последствия пандемии, платежная дисциплина приморских заемщиков не ухудшилась. Напротив, доля просроченной задолженности снизилась с 22,6 % до 19,8 %.

За полгода жители Приморья направили в Банк России 117 жалоб на представителей МФО, что незначительно больше прошлогоднего показателя. В основном они касались взимания комиссий и навязывания платных услуг при заключении договоров, а также вопросов по возврату задолженности. В период пандемии приморцы также жаловались на проблемы с предоставлением кредитных каникул и отказы в рефинансировании и реструктуризации займов.

Напомним, что на сегодня микрофинансовые организации обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку для всех заемщиков при выдаче микрозаймов от 10 тыс. рублей. Кроме того, действует ограничение максимального размера выплат, которые МФО могут потребовать с заемщика, до 1,5-кратного размера самого кредита и ограничение размера предельной стоимости кредита не более 1 % в день.

Отдел экономики «В»

Фотография пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России.