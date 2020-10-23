Просят поторопиться с «Миром» Получателей социальных выплат, оформивших карту «Мир», просят передать новые реквизиты в органы соцзащиты. Эти данные необходимы для того, чтобы средства поступили на карту своевременно, пояснили в пресс-службе правительства края.

В министерстве труда и социальной политики Приморья напомнили, что с 1 октября начался переход на национальную платежную систему и что все социальные выплаты и компенсации будут идти на карту «Мир». Информация о новых банковских реквизитах получателя необходима органам соцзащиты, чтобы направить все социальные пособия в срок.

«Несмотря на то что Центробанк продлил процедуру перехода на новую платежную систему до 31 декабря, мы предлагаем получателям выплат на карты Visa и MasterCard активизироваться, обратиться в один из банков за картой «Мир» и после ее получения передать нам новые банковские реквизиты», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Заявление на изменение выплатной информации можно написать непосредственно при получении карты «Мир» в одном из банков, а также при личном посещении МФЦ.

Специалисты подчеркивают, что изменения не касаются льготников, получателей демографических выплат, жилищно-коммунальных субсидий, которым выплаты идут через «Почту России».

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»