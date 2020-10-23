Доступны ли антисептики и есть ли запас масок? В минувшую среду, 21 октября, во время рейдов по соблюдению масочного режима городская административная комиссия проверила четыре гостиницы и две парикмахерские во Владивостоке.

В некоторых организациях были выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе мэрии. За несоблюдение санитарных требований составлены акты. Если организации не исправят ситуации, то акты передадут в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования.

В гостиницах и парикмахерских проверили наличие в доступных местах антисептиков, ведение журналов термометрии работников и дезинфекции помещений, обеспечение условий для соблюдения социальной дистанции. Также комиссия проверила, носят ли в помещениях маски и имеется ли в наличии их необходимый запас, уточнили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

«Проверки соблюдения масочного режима во Владивостоке ежедневно ведут 17 административных комиссий. Рейдовые группы работают в разных районах города. Проверки направлены в первую очередь на повышение уровня соблюдения режима повышенной готовности, который продолжает действовать из-за опасности распространения коронавируса», – рассказал Андрей Гончаров, начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти.

Всего в среду, 21 октября, на соблюдение масочного режима во Владивостоке проверили 321 организацию, 366 автобусов и такси. С жителями и гостями дальневосточной столицы провели более тысячи разъяснительных бесед.

Отметим, что в Приморье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 125 новых случаев заражения – это самый высокий показатель за все время эпидемии. Всего в крае заболели 13688 человек, выздоровели – 11529.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru