«Университетский Владивосток» расскажет о развитии высшего образования в городе Дальневосточный федеральный университет отмечает 121-ю годовщину высшего образования на Дальнем Востоке экскурсионным проектом «Университетский Владивосток» (12+).

В эти субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, ДВФУ приглашает жителей и гостей приморской столицы на бесплатные экскурсии по знаковым местам в истории города и его высшей школы, сообщили в пресс-службе вуза. По замыслу организаторов, проект призван напомнить о выдающихся деятелях науки и просвещения города, рассказать о развитии высшего образования. Особое место в концепции проекта занимают посещения фонда редкой книги Научной библиотеки ДВФУ (12+) и выставки заслуженного художника России Анатолия Кацука «Линия горизонта» (12+), представленной в Пушкинском театре ДВФУ.

На протяжении двух выходных с 10 до 17 часов для горожан работают экскурсионные маршруты (12+):

– «Восточный институт – Федеральный университет. Наука и жизнь» (здание Восточного института, улица Пушкинская, 10);

– «Пушкинский театр. 130 лет просвещения» (Пушкинский театр ДВФУ, улица Пушкинская, 27);

– «Сокровищница университета. Книжное собрание ДВФУ» (Научная библиотека ДВФУ, улица Алеутская, 65б).

Экскурсии проходят в начале каждого часа.

Справка «В»

21 октября 1899 года во Владивостоке открылся Восточный институт – первое учреждение высшего образования от Томска до Тихого океана. Дальневосточный федеральный университет – правопреемник Восточного института.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено организаторами мероприятия