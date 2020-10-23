На месте рынка в районе автовокзала планируют построить разворотное кольцо Арбитражный суд Приморского края поддержал позицию администрации Владивостока и принял решение, согласно которому можно будет демонтировать торговые объекты, известные как «вьетнамский рынок» в районе автовокзала на улице Русской, 2а.

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу. При этом на декабрь текущего года назначено рассмотрение дела в кассационной инстанции в Арбитражном суде Дальневосточного округа, уточнили в пресс-службе мэрии.

Еще в июле 2019 года на основании выявленных в ходе проверки прокуратуры города серьезных нарушений было принято постановление об исключении павильонов и киосков на Русской, 2а из схемы размещения нестационарных торговых объектов, отметили в городском управлении экономического развития. Среди нарушений – передача прав торговой деятельности третьим лицам, а также размещение павильонов в территориальной зоне транспорта.

Глава города Олег Гуменюк дал поручение создать на месте неприглядного рынка в районе автовокзала, который давно перестал соответствовать нормам цивилизованной торговли, современную благоустроенную территорию и транспортный узел с разворотным кольцом.

Однако владелец торговых развалов – ООО «Дальтехресурс» – оспорил постановление мэрии в суде. Рассмотрение иска откладывалось в суде более 10 раз, подчеркнули в администрации Владивостока. На заседание в качестве третьих лиц были приглашены иностранные граждане, с которыми компанией «Дальтехресурс» были заключены договоры аренды, однако в зал суда они не пришли.

В итоге суд полностью поддержал позицию администрации Владивостока, прокуратуры города и Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, признав исключение киосков и павильонов из схемы НТО законным.

Если данное решение будет поддержано в кассационной инстанции, специалисты администрации Владивостока приступят к обустройству новой общественной территории и транспортного узла.

На первом этапе намечены работы по минимальному благоустройству, затем будет разработан проект планировки территории, который также захватит ближайшие улицы – Волжскую и Ряжскую. Также в планах – создание проекта реконструкции данного линейного объекта – дороги и в дальнейшем его реализация.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru