Для уборки свалок с городских улиц привлекают автогрейдеры Несколько дней потребовалось дорожным рабочим муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ), чтобы навести порядок и вывезти образовавшиеся свалки мусора с улиц Киевской, Волкова и Дубовой, сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы.

«Мы ежедневно заняты в уборке случайного мусора в парках, скверах, вдоль дорог, на остановках и других пространствах, но практически каждый день узнаем об организации новых свалок из строительных, бытовых отходов, старой мебели, автомобильных шин. Чтобы вывезти такую свалку, приходится тратить большие силы и средства», – рассказывают в СГТ.

О возникновении новых завалов в лесополосе, вдоль дорог, на пустырях, за гаражами на городском дорожном предприятии узнают по итогам постоянного мониторинга и из сообщений жителей.

«Некоторые свалки можно убрать только с помощью привлечения автогрейдеров. Часто эти работы занимают несколько дней. Хочется в очередной раз обратиться к жителям с просьбой соблюдать порядок и при возникновении строительных и других отходов пользоваться услугами специализированных компаний или самостоятельно вывозить мусор на полигон для сбора отхода», – добавили на предприятии.

Отметим, что с начала года во Владивостоке убрано более 140 несанкционированных свалок.

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»/ www.vlc.ru