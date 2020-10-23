Десятки новых лестниц установили в этом году во Владивостоке Новые лестничные марши в дальневосточной столице устанавливаются по просьбам горожан и по итогам мониторинга территорий.

На сегодняшний день работы уже завершились на 40 объектах, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что ремонт завершен на Светланской, 173, Борисенко, 44, 94 и 100, Адмирала Юмашева, 28 и 38, Кирова, 14/1, Днепровской, 16, Сахалинской, 48 и 58, 3-й Строительной, 9, Космонавтов, 19, Адмирала Кузнецова, 50а, Луговой, 45/2 и 55, Невельского, 29, Суханова, 3а, Зои Космодемьянской, 29-31, Кипарисовой, 18 и 20, проспекте «Красного знамени», 129, Русской, 65а, стр. 3, Вострецова, 2, Аллилуева, 6, Калинина, 39 и 51, Интернациональной, 56 и по ряду других адресов.

Помимо этого, подрядные организации завершают работы еще на четырех объектах. Это 2-я Строительная, 21, Сабанеева, 14в, Сахалинская, 5в и Анны Щетининой, 30.

«Работы проводятся под контролем специалистов. Также подрядчики занимаются возведением новых лестничных маршей в парке Минного городка. Здесь появятся пять железобетонных лестниц и две гранитные», – подчеркнули в управлении.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru