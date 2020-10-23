Эпидпорог по ОРВИ превышен в девяти муниципалитетах края За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье превышен более чем на 15 %. Такие данные озвучены на заседании регионального оперштаба, прошедшего в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе края.

По данным руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, кроме COVID-19 по краю распространяется заболеваемость ОРВИ.

«По Владивостоку эпидпорог несколько ниже, однако по девяти муниципалитетам он превышен более чем на 15 %. Это Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний, Партизанский, Хасанский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский, Шкотовский районы», – уточнила руководитель ведомства.

Меры для всех этих вирусных инфекций едины: соблюдение масочного режима, личной гигиены и социальной дистанции.

Отмечено, что коронавирусом за минувшую среду заболели 123 человека, нарастающим итогом – 13811.

«Основной прирост заболевших за сутки дали Владивосток – 85 случаев и Артем – 27», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Два человека не справились с болезнью – пожилые мужчина и женщина. Выписаны из больниц 43 пациента, общее число выздоровевших – 11572.

Глава Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что повсеместного закрытия учреждений из-за COVID-19 не будет, но будут предприниматься все меры для локализации вспышек заболевания. Прежде всего самими муниципалитетами.

«Главная задача для всех – соблюдение санитарных требований. По территориям, где увидим рост заболевания, будем разбираться, насколько эффективными были принятые меры. Если они окажутся недостаточными, ответственность понесут руководители муниципалитетов», – заявил губернатор, сделав особый акцент на необходимости контроля за работой общественного транспорта, точек торговли и общепита.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru