Внимание: это фейк! В ряде регионов РФ через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. При их примерке человек теряет сознание, и в это время происходит ограбление.

В пресс-службе краевого УМВД РФ заявили, что данная информация не соответствует действительности. А распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка (дезинформации):

– нет ссылки на источник информации;

– нет конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

– в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель такой информации – посеять панику.

МВД России предупреждает, что распространение недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. Для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейка в социальных сетях, отметили стражи порядка.

Отдел новостей «В»