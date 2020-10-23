Беспаспортных гидробионтов вернули в естественную среду обитания Приморские пограничники из незаконного оборота изъяли за минувшую неделю около 10 тысяч особей дальневосточного трепанга.

Почти половина незаконно добытых ценных биоресурсов обнаружена в Находке. Как сообщили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в личном автомобиле 36-летнего приморца, остановленном на берегу реки Речицы, оказалось 11 пластиковых контейнеров с 5 тысячами особей живого трепанга. Общий вес «морского огурца» превысил 200 килограммов.

Еще один крупный «улов» ожидал проверяющих в поселке Славянка, где в нежилом помещении местный житель устроил цех по переработке биоресурсов. В одной из комнат он установил стеллажи для сушки трепанга, в другой размещались ванна, чан для варки, многочисленная тара, холодильник. В общей сложности в нелегальном цехе обнаружено свыше 3,2 тысячи особей сушеного трепанга и более 240 живого. При появлении нежданных гостей хозяин нелегального производства попытался избавиться от продукции. Однако сделать это ему не удалось.

Весь живой гидробионт возвращен в естественную среду обитания.

Документов, подтверждающих законность происхождения биоресурсов, не было представлено ни в одном случае. По всем фактам проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

Отдел новостей «В»