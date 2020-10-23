Новый год пройдет под сказки Пушкина Основной концепцией празднования Нового, 2021 года во Владивостоке станут сказки Александра Пушкина. Об этом стало известно в среду, 21 октября, на совещании в администрации города, которое провел глава краевого центра Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

Основным местом празднования Нового года в краевом центре традиционно станет площадь Борцов власть Советов. На ней установят снежную крепость, небольшие торговые павильоны, фотозоны, а также елку, вокруг которой будет организован каток. Вопрос, будет ли он искусственным или залитым, пока остается открытым. Принято решение, что сама елка будет прошлогодней, но в новом оформлении.

31 декабря на площади пройдут народные гулянья, будут работать аниматоры, а вечером состоится праздничный концерт и салют. Ожидается, что запуски фейерверков помимо площади также пройдут на островах Русском и Попова, в поселках Береговое и Трудовое.

«Все должно быть выдержано в одном стиле, но самое главное – создавать по-настоящему праздничное настроение, – обратился к специалистам профильных управлений Олег Гуменюк. – В этом году по причине распространения коронавирусной инфекции нам не удалось в полной мере отметить 160-летие города, поэтому вопросу Нового года необходимо уделить особое внимание. При этом провести все мероприятия с минимальными затратами».

Также стало известно, что местом проведения общегородской новогодней елки для детей станет театр им. Горького. При благоприятных эпидемиологических условиях участие в ней примут 800 юных жителей краевого центра. Каждый из них уйдет с праздника со сладким подарком.

Кроме того, особое внимание при подготовке Владивостока к празднованию Нового года будет уделено иллюминации. Сейчас специалисты рассматривают различные варианты ее размещения и виды гирлянд.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru