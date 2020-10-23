Ремонт улицы Калинина планируют завершить в ближайшие дни Ремонт дорожного полотна идет в эти дни на ряде улиц краевого центра. Подрядные организации по заказу городской администрации восстанавливают особо поврежденные участки дорог. В их числе и улица Калинина.

Рабочие и спецтехника трудятся здесь на участке от Калинина, 109 по направлению к железнодорожному переезду в районе пересечения улиц 40 лет ВЛКСМ и Вилкова.

«Подрядчик подготовил дорожные карты, убрав на особо поврежденных участках старое покрытие, и уже приступил к асфальтированию», – уточнили в городском управлении дорог и благоустройства.

По предварительным данным, полностью завершить работы на улице Калинина планируется в течение ближайших нескольких дней.

Кроме того, завершается восстановительный ремонт на особо поврежденных участках в районе Змеинки, на улицах Зои Космодемьянской, Приморской, 1-й Поселковой. Ремонтируют Русскую и Калинина, а также приступили к снятию старого поврежденного асфальта на улице Ладыгина. В списке ремонта также ряд других улиц.

К слову, на сегодняшний день во Владивостоке завершены основные ремонтные работы по более чем 60 адресам. В этом списке – основные магистрали и улицы, межквартальные проезды, придомовые дороги и тротуары. Специалисты продолжают приемку работ. Там, где возникают замечания, подрядчика обязуют устранить все за собственный счет, в противном случае работы не принимают и не оплачивают, заверили в пресс-службе мэрии.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru