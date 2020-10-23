Приморская тайга украсит улицу Нерчинскую Во Владивостоке на улице Нерчинской появился новый арт-объект: подпорную стену площадью около 500 квадратных метров украшает яркое граффити. Над ним трудились 15 художников, израсходовано более 400 баллонов с краской, подсчитали в пресс-службе краевого центра.

На стене – красочные изображения элементов приморской тайги и то, о чем, по задумке художников, мог рассуждать и читать в книгах юный Владимир Арсеньев.

«Первую часть проекта мы реализовали в июне, ко Дню России, но завершить начатое помешали ограничительные меры по коронавирусу, – рассказал художник-оформитель Сергей Мотофанов. – Сейчас работу закончили, чему очень рады. Вместо серой стены теперь яркое граффити, которое по-настоящему украсило улицу Нерчинскую и город в целом».

Сергей рассказал, что участие в проекте приняли художники Владивостока и Хабаровска. Проект смогли реализовать в рамках фестиваля «Мосты», который проходит в приморской столице. Его организаторами выступили управление по делам молодежи администрации города и творческая группа Advance Team.

«Фестиваль стал пятым по счету, – пояснил начальник управления по делам молодежи Сергей Язев. – Участие в нем приняли спортсмены и художники. Спортсмены – на экстрим-соревнованиях, они прошли в минувшие выходные. Ребята-художники – реализуя вот такой замечательный граффити-проект. Оба направления еще раз доказали, какие активные, позитивные, творческие люди живут во Владивостоке. И таких ребят мы всегда стараемся поддержать».

Отметим, что ранее благодаря инициативе молодежи в районе улицы Верхнепортовой во Владивостоке была расписана подпорная стена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году на улице Светланской появились изображения поэта Осипа Мандельштама и писателя Александра Фадеева.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru